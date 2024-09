Deolane Bezerra: Polícia Civil conclui investigação; saiba próximo passo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Resultado do inquérito está sob análise do Ministério Público, que vai decidir se denuncia os alvos à Justiça ou pede mais diligências à polícia

A Polícia Civil de Pernambuco anunciou, nesta quarta-feira (18), a conclusão do inquérito que investigou uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro e prática ilegal de jogos de azar. A empresária e influenciadora digital Deolane Bezerra foi uma das indiciadas. Ela continua presa na Colônia Penal Feminina de Buíque, no Agreste.



Apesar da conclusão das investigações, a Polícia Civil de Pernambuco se limitou a divulgar uma nota de duas linhas. No texto, declarou que o inquérito referente à Operação Integration foi concluído e remetido ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE).

Fontes da Polícia Civil confirmaram à coluna Segurança que todos os 19 alvos da operação foram indiciados, inclusive Deolane e a mãe dela, Solange Bezerra, que também está presa. Os crimes atribuídos são de lavagem de dinheiro e organização criminosa.



O MPPE, por sua vez, informou que o inquérito está sendo analisado pela 25ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital, com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). Mas não deu prazo para decisão.

O grupo de promotores vai decidir se pede novas diligências ou se denuncia os alvos à Justiça.

A investigação estima que foram movimentados, de janeiro de 2019 a maio de 2023, mais de R$ 3 bilhões em contas correntes, em aplicações financeiras e dinheiro em espécie, provenientes dos jogos ilegais. A empresa Esportes da Sorte foi um dos alvos. O dono, Darwin Henrique da Silva Filho, também foi preso.

Em documentos da investigação, obtidos pela coluna, há informações de que foram identificadas mais de 30 empresas e pessoas físicas que realizaram transações e movimentações financeiras suspeitas.

Relatórios de informações financeiras enviados pelo COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) destacaram movimentações atípicas, incluindo depósitos ou aportes em dinheiro vivo superiores ao limite de R$ 50 mil.

NOVO HABEAS CORPUS NEGADO PARA DEOLANE

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou um novo pedido de habeas corpus para Deolane Bezerra, em decisão publicada nesta quarta (18).

A defesa buscava a revogação da prisão preventiva e questionava a proibição de sua manifestação em redes sociais e na mídia.

Esse foi o segundo pedido de habeas corpus negado pelo STJ, com o ministro Otávio de Almeida Toledo destacando que ainda há recurso pendente no Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

O STJ também está analisando um pedido de habeas corpus para Solange Bezerra, mãe de Deolane, com o processo sob sigilo.

INVESTIGAÇÃO CONTRA DEOLANE

A investigação apontou que Deolane Bezerra teria utilizado a mãe e o filho de 17 anos para lavagem de dinheiro, ocultando a origem ilícita de bens.

Inicialmente, chamou a atenção da polícia o fato de a influenciadora ter comprado à vista um carro de luxo, avaliado em R$ 3,85 milhões, que pertencia a Darwin Henrique da Silva Filho. Deolane confirmou ter feito publicidade para a empresa Esportes da Sorte até maio de 2023.

Investigadores identificaram que a empresa e Darwin movimentaram alta quantia em dinheiro com a compra e venda à vista de veículos de luxo, com "indícios da perpetração de lavagem de dinheiro proveniente do jogo do bicho e de apostas esportivas".



Para a polícia, a venda do veículo Lamborguinhi Urus Performance para Deolane demonstrou "nitidamente a tentativa de ocultar/dissimular patrimônio adquirido com a lavagem de dinheiro por parte da Esportes da Sorte e de seu proprietário Darwin Henrique, pois a empresa teria permanecido em posse do automóvel por meros 4 meses", apontou relatório da polícia enviado à Justiça.

MOVIMENTAÇÕES SUSPEITAS DA MÃE DE DEOLANE

A investigação apontou uma movimentação de R$ 478.973,61, entre 1º de dezembro de 2022 e 21 de janeiro de 2023, na conta bancária da mãe de Deolane, Solange Bezerra, apesar de ela afirmar ter uma renda mensal de cerca de R$ 10 mil.

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) indicou que Solange movimentou "valores acima de sua capacidade financeira, com alta fragmentação nas contrapartes e rápida evasão de recursos, além de valores frequentemente arredondados na unidade de milhar sem justificativa", cujas quantias foram de R$ 15 mil, R$ 20 mil e R$ 10 mil.

Em relação à movimentação de dinheiro na conta bancária, a polícia reforçou que a entrada de valores foi oriunda da mesma titularidade e de duas empresas do ramo de intermediação de pagamentos.

Já a saída de valores, "além de parte ter sido triangulada de volta para as empresas intermediadoras de pagamentos, que aparecem também nas entradas, parte ainda foi transferida para outra empresa desse mesmo ramo, o que dificulta o entendimento da origem e destino dos recursos", destacou a polícia.

Quantias também foram repassadas a um filho de Deolane de 17 anos. Em depoimento, na última quarta-feira, após ser presa, Solange foi questionada sobre o envio de R$ 409,44 mil para o neto (filho de Deolane) entre 1º de dezembro de 2022 e 31 de maio de 2023. Ela disse não saber informar sobre a transação.

A investigação indicou que o adolescente, cujo nome será preservado, tinha uma renda mensal de pouco mais de R$ 2 mil. Apesar disso, a conta bancária dele recebeu valores que, somados, chegaram a R$ 1.393.959,84 entre 1º de dezembro de 2022 e 31 de maio de 2023, "enquanto os débitos totalizaram

R$ 1.357.464,96, sendo 99% transferência(s) via PIX", disse a polícia.

"Fica patente ainda que Deolane utiliza-se de sua genitora e do seu filho menor de idade para lavagem de capitais investigada no presente inquérito policial", pontou o relatório enviado à Justiça.

QUEM É DEOLANE BEZERRA?

Deolane ficou conhecida nacionalmente após a morte do marido, o funkeiro MC Kevin, aos 23 anos, em 16 de maio de 2021.

Após a morte do cantor, Deolane passou a dar entrevistas sobre o ocorrido e ganhou notoriedade na mídia.

A advogada costuma exibir nas redes sociais uma vida de luxo e festas extravagantes. No ano passado, ela celebrou os 36 anos em uma festa com custo estimado em R$ 4 milhões.

DEOLANE BEZERRA FOI PRESA NO RECIFE