Polícia prende líder de facção e autor de chacina no Agreste de Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Homem, suspeito de ao menos dez homicídios, comandava o tráfico de drogas em várias cidades do interior. Ele foi capturado no Maranhão

O líder de uma facção especializada no tráfico de drogas que atuava em municípios do Agreste de Pernambuco foi preso, na madrugada da quarta-feira (25), em São Luís, no Maranhão.

De acordo com as investigações da Polícia Civil de Pernambuco, o criminoso teria praticado ao menos dez homicídios, incluindo a participação em uma chacina ocorrida durante um evento beneficente na cidade de Sanharó, no Agreste, em novembro de 2020.

"O indivíduo é suspeito de liderar uma organização criminosa em São Bento do Una e municípios circunvizinhos. Ele continuava autorizando os crimes remotamente, mesmo estando foragido em outros estados da Federação", afirmou o delegado Bruno Vital, titular da Diretoria Integrada do Interior 1 da Polícia Civil de Pernambuco.

O nome e idade do criminoso não foram revelados. Além de São Bento do Una, as investigações apontam forte influência dele nas cidades de Lajedo e Capoeiras. Havia cinco mandados de prisão contra ele.

Em nota, a Secretaria de Defesa Social (SDS) informou que a operação para prendê-lo ocorreu em parceria com a Polícia Civil do Maranhão.

CHACINA EM SANHARÓ

De acordo com a investigação da Polícia Civil, quatro homens participaram da chacina em Sanharó. Cinco pessoas morrerem e várias ficaram feridas no evento que estava sendo realizado para ajudar desalojados das chuvas na cidade.

O motivo do crime seria um acerto de contas, relacionado ao tráfico de drogas.



As investigações apontaram que o alvo dos criminosos era apenas uma das vítimas. As outras acabaram mortas por bala perdida, pois o grupo já chegou atirando no meio do evento. Os suspeitos foram identificados por meio de depoimentos de testemunhas.