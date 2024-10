Eleições 2024: Em Pernambuco, 1º turno terá mais de 10 mil profissionais da segurança

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Secretaria de Defesa Social afirma que os 184 municípios vão contar com policiais em escalas extras nas proximidades dos locais de votação

No próximo domingo (6), dia do primeiro turno das eleições 2024, Pernambuco contará com 10.126 profissionais da segurança pública em escalas extras. O reforço foi anunciado pela Secretaria de Defesa Social (SDS), nesta quarta-feira (2), em coletiva de imprensa.



"Trata-se da maior operação do ano em Pernambuco, principalmente pela abrangência, já que os profissionais vão estar atuando em todos os 184 municípios", afirmou a secretária executiva de Defesa Social, Dominique de Castro Oliveira.

Segundo a gestora, a operação das eleições teve início em 16 de agosto. Houve aumento 19,15% em relação ao efetivo empregado no primeiro turno de 2020. O atual pleito com 37.491 postos de trabalho extra, com investimento de R$ 6.748.380 para execução das ações.

O plano inclui o monitoramento das ações a partir dos Centros Integrados de Comando e Controle (CICC's), localizados no Recife, Caruaru e Serra Talhada. No domingo, nas unidades, haverá o espelhamento de câmeras municipais e transmissão das imagens captadas por drones.

Um total de 7.152.871 eleitores em Pernambuco deve comparecer às urnas, em 3.327 locais de votação.



Do total de postos de trabalho extra ao longo da operação, estão previstos 32.476 para policiais militares, 3.193 para policiais civis, 1.064 para bombeiros militares; 108 para policiais científicos. Também participarão da escala 60 de agentes da Defesa Civil, 328 da Corregedoria e 262 servidores de outras áreas da SDS.



A operação contará ainda com apoio do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/PE), da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, entre outros órgãos parceiros.

ATUAÇÃO

Ao longo dos próximos dias, a Polícia Militar vai atuar no policiamento ostensivo, realizando ações, operacionais integradas e providenciando as escoltas das urnas com apoio de viaturas.

Já a Polícia Civil vai atuar com ao menos uma delegacia de plantão no sábado e domingo em cada uma das 184 cidades pernambucanas. Na capital, cinco delegacias seccionais estarão funcionando nesses dois dias, além da Central de Plantão (Ceplanc).

Atuando com atendimento pré-hospitalar, combate a incêndio, salvamento terrestre, salvamento aquático, o Corpo de Bombeiros também está presente na Operação Eleições 2024, além de realizar outras atividades técnicas de sua competência.