Morre suspeito de matar esposa e duas filhas após confronto com a polícia no Sertão de Pernambuco

O suspeito de ter matado as duas filhas, de 14 e 16 anos, e a esposa, de 39, no município de Custódia, no Sertão de Pernambuco, morreu após não resistir aos ferimentos de um confronto com a Polícia.

Segundo a Secretaria de Defesa Social (SDS-PE), Rosildo Gonçalo da Silva, de 57 anos, foi visto por populares próximo ao perímetro de bloqueio e, em seguida, encontrado por agentes do 3° BPM, do 3º Batalhão e do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI) e da Delegacia de Arcoverde.

Ainda segundo a Secretaria, o homem portava uma espingarda industrial .28, com cartuchos .28 e .32, tudo dentro de uma sacola plástica. Ele reagiu a abordagem policial, foi ferido e socorrido para a unidade hospitalar de Custódia, onde não resistiu aos ferimentos e morreu.

Ação da polícia

De acordo com a SDS, mais de 70 policiais militares do BEPI foram mobilizados para a operação de buscas.

Com o mesmo objetivo, a Polícia Civil destacou três delegados na cidade, apoiados por escrivães e agentes que iniciaram as oitivas e a instrução do inquérito policial. A Polícia Científica realizou as perícias necessárias.

“Nosso efetivo esteve diuturnamente empenhado nessa busca para prender o suspeito. Infelizmente, ele reagiu e veio a óbito. Mas o que precisamos destacar aqui é que as pessoas denunciem a violência contra a mulher e evite que mais feminicídios aconteçam. Esse é um crime de proximidade e nós precisamos contar com o envolvimento de toda a sociedade. A denúncia é gratuita e, o mais importante, anônima. Não podemos tolerar que crimes contra a mulher continuem acontecendo”, declarou a secretária Executiva de Defesa Social, Dominique de Castro Oliveira.



Relembre o que aconteceu

Uma mulher de 39 anos e as duas filhas, de 14 e 16 anos, foram encontradas mortas na casa onde moravam após um incêndio. O crime aconteceu na madrugada de quarta-feira (16), no município de Custódia, no Sertão de Pernambuco.

A Polícia Civil investiga um possível triplo homicídio, e o principal suspeito seria o marido e pai das vítimas, de 57 anos, que fugiu após o crime e foi morto em confronto com a polícia.

Em entrevista à TV Jornal Interior, um vizinho, que se diz ex-cunhado do homem, disse que o suspeito já se mostrava violento desde o outro relacionamento.

"Desde o primeiro [casamento] ele já era violento. Às 01h00 da manhã minha sobrinha me ligou e disse que ele estava botando fogo na residência. Quando cheguei, a casa já estava em chamas e outros vizinhos disseram que foram acordados com gritos de socorro", afirmou.

Essa mesma testemunha disse que o homem teria saído da residência, um tempo depois, com a casa já em chamas. "O fogo se alastrou, os vizinhos quebraram as portas e ele saiu da casa dizendo que iria pedir ajuda. O fogo vinha justamente da parte em que as meninas estavam", completou o vizinho.