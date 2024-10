Mulher e duas adolescentes são achadas mortas em casa após incêndio, polícia investiga triplo homicídio

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O crime aconteceu na quarta-feira (16) no município de Custódia, no Sertão de Pernambuco. Suspeito, que seria marido e pai das vítimas, está foragido

Uma mulher de 39 anos e as duas filhas, de 14 e 16 anos, foram encontradas mortas na casa onde moravam após um incêndio. O crime aconteceu na madrugada de quarta-feira (16), no município de Custódia, no Sertão de Pernambuco.

A Polícia Civil investiga um possível triplo homicídio, e o principal suspeito seria o marido e pai das vítimas, de 57 anos, que está foragido.

Em entrevista à TV Jornal Interior, um vizinho, que se diz ex-cunhado do homem, disse que o suspeito já se mostrava violento desde o relacionamento com a irmã dele.

"Desde o primeiro [casamento] ele já era violento. Às 01h00 da manhã minha sobrinha me ligou e disse que ele estava botando fogo na residência. Quando cheguei, a casa já estava em chamas e outros vizinhos disseram que foram acordados com gritos de socorro", afirmou.

Essa mesma testemunha disse que o homem teria saído da residência, um tempo depois, com a casa já em chamas. "O fogo se alastrou, os vizinhos quebraram as portas e ele saiu da casa dizendo que iria pedir ajuda. O fogo vinha justamente da parte em que as meninas estavam", completou o vizinho.

Ação dos bombeiros e da polícia

Ao chegar ao local, o Corpo de Bombeiros controlou o incêndio e fez o rescaldo da área, que foi isolada pela Polícia Militar até a chegada do Instituto de Criminalística, que realizou a perícia nos corpos das três vítimas.

Ainda não se sabe se as vítimas foram mortas antes do incêndio ou se foram queimadas vivas. Em nota, a Polícia Civil confirmou que investiga o caso como triplo feminicídio consumado e trabalha na localização do criminoso, que segundo populares, tem experiência em caça e em sobrevivência na mata.

Para fornecer informações sobre o paradeiro do suspeito, basta ligar para o número 181. A ligação é gratuita, anônima, e pode ser realizada de segunda a sábado, das 7h às 19h.

Além disso, as denúncias também podem ser feitas diretamente pelas centrais telefônicas do 3° BPM (87 98877-2123), do BEPI (87 98877-3117), ou da Delegacia de Arcoverde (87 98877-2180).

Cartaz de procurado do homem que matou a esposa e as duas filhas. - Divulgação/Polícia Civil

Posição da Secretaria da Defesa Social

Em entrevista ao programa Meio Dia, da TV Jornal, a secretária de Defesa Social em exercício, Dominique de Castro, explicou o que deve ter acontecido e fala que as vítimas poderiam estar presas ou amarradas.

"O que sabemos ainda são informações esparsas, não confirmadas, em que a gente junta o quebra-cabeça tanto do atendimento oficial dos bombeiros, quanto do relato da comunidade. Mas sabem que se trata de uma pessoa muito violenta, com histórico de violência interfamiliar de muitos anos", disse.

A secretária também falou que outras filhas do suspeito já afirmaram também terem sofrido violência durante a convivência com o pai.

"Inclusive, eu estive lá e falei com as filhas, já adultas dele, de uma primeira relação, que relataram que também foram vítimas de violência e agressões durante o período em que conviveram com esse pai", afirmou Dominique.

Ela finalizou dizendo que uma das meninas que foram mortas, havia denunciado abuso sexual por parte do pai um dia antes do crime.

"Quando encontramos os corpos, o que nos parece é que essas três vítimas estavam presas dentro de um quarto. Não temos como confirmar se estavam amarradas ou não, mas estavam com roupas que não eram condizentes com o período noturno. Elas usavam calça jeans.

A senhora tinha dinheiro guardado junto ao seu corpo. O que nos indica que, possivelmente, havia uma tentativa de fuga. Então, como na noite anterior os familiares receberam a denúncia, de uma das adolescentes, de abuso sexual deste pai, é possível que está mãe tenha decidido, não só denunciá-lo, mas fugir com as filhas e, a partir deste momento, ele tenha tomado essa decisão [cometer o crime]", completou a secretária.