Lazáro de Pernambuco: homem que estuprou e matou duas jovens é condenado a mais de 26 anos de prisão

Edson Cândido Ribeiro, que ficou conhecido como Lázaro pernambucano, foi condenado a 26 anos e 6 meses de prisão pelo assassinato da ex-companheira, Kauanny Mayara Marques da Silva, em Glória do Goitá, em 2022.

O homem, que já está preso a 2 anos, foi condenado por crime de homicídio triplamente qualificado, de natureza hedionda, sem chance de defesa para vítima e feminicídio.

O julgamento de Edson aconteceu nesta quarta-feira (23), no Tribunal do Júri da Comarca de Glória do Goitá. Na ocasião, a juíza Adriana Torres, negou o pedido da defesa do réu para que ele recorresse do resultado em liberdade, mantendo a sua prisão preventiva.

Essa foi a segunda condenação do homem, que pegou 43 anos de prisão pelo estupro e assassinato de Jailma Muniz da Silva, de 19 anos, enquanto ela levava o café da manhã para a mãe, que estava trabalhando na lavoura. Confira a nota do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) abaixo:

Nota do TJPE

"A Assessoria de Comunicação Social do Tribunal de Justiça de Pernambuco (Ascom/TJPE) informa que o Tribunal do Júri da Comarca de Glória do Goitá, nesta quarta-feira (23/10), condenou o réu Edson Cândido Ribeiro ao cumprimento da pena de 26 anos e 06 meses de reclusão. O crime apontado foi o de Homicídio Qualificado, de natureza hedionda, fundamentado em motivo torpe; utilizando de recurso que impossibilitou a defesa da vítima e praticado contra a mulher (Feminicídio) - conforme o art. 121, §2º, I, IV e VI do Código Penal Brasileiro c/c art. 1º, I, da Lei nº 8.072/1990.

A juíza da Vara Única da Comarca de Glória do Goitá, que presidiu o julgamento, Adriana Torres, negou o pedido da defesa do réu para que Edson Ribeiro Cândido recorresse do resultado em liberdade, mantendo a sua prisão preventiva."



Relembre os casos

Edson Cândido Ribeiro, na época com 35 anos, teria se relacionado com Kauanny, na época com 18 anos, a primeira vítima.

Segundo um vizinho da jovem, ambos teriam brigado na noite do sábado (29 de janeiro de 2022), quando ela desapareceu.

O corpo foi encontrado na terça-feira (1º de fevereiro de 2022) por populares, já em estado de decomposição, em um córrego na comunidade de Capuchinho, com sinais de violência, segundo informou o Instituto de Criminalística (IC).

Investigações apontaram que o homem teria assassinado Kauany entre o sábado e o domingo.

Na madrugada de segunda-feira (31 de janeiro de 2022), ele teria tentado atacar mulheres que caminhavam no Centro da cidade e, na fuga, teria encontrado Jailma.

A agricultora e estudante foi, então, estuprada e assassinada enquanto levava o café da manhã para a mãe, que estava trabalhando na lavoura. O corpo foi encontrado na Zona Rural do município, às margens da rodovia PE-50, no mesmo dia.