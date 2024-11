Quatro pessoas são presas por furto de energia, em Jaboatão dos Guararapes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Neoenergia Pernambuco identificou irregularidades no consumo de energia elétrica em quatro fábricas de reciclagem e uma de pré-moldados, no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na última terça-feira (29), durante ação realizada com a Polícia Civil, o Instituto de Criminalística (IC) e a Compesa.

Os cinco estabelecimentos estavam ligados diretamente na rede de distribuição, sem passar por um medidor de energia elétrica. Os inquéritos policiais foram instaurados e quatro pessoas foram presas em flagrante delito.

Além do furto de energia elétrica, nos locais também foram identificados materiais de uso exclusivo da Neoenergia Pernambuco. As equipes da distribuidora encontraram mais de 250kg de cabos de alumínio e cobre, além de uma vara de manobra, utilizado apenas pelos eletricistas da distribuidora.



No total, foram recuperados 360 mil kWh de energia nas cinco unidades. Esse montante seria suficiente para atender toda a cidade de Gravatá durante 22 dias. “As fábricas possuíam máquinas com grande consumo de energia elétrica e que estavam ligadas diretamente na rede de distribuição. Toda a ação foi acompanhada pela polícia e pelo Instituto de Criminalística, que confirmou o furto de energia nos cinco locais. Esse tipo de ação prejudica toda a sociedade, tanto no quesito segurança, como na qualidade do fornecimento de energia e até mesmo com impacto na conta”, afirmou o gerente operacional da Neoenergia Pernambuco, Hugo Cézar.



Toda energia não medida será cobrada dos clientes, conforme determinações da legislação do setor elétrico. O fornecimento para as unidades foi suspenso e os estabelecimentos só terão a energia restabelecida após a negociação do débito. A Neoenergia adotará as medidas judiciais cabíveis.



Sempre é importante ressaltar que irregularidades como esta configuram crime e prejudicam toda a sociedade, pois criam situações de risco para quem faz a ligação irregular e para todos os que trabalham nos locais.



Caso alguma pessoa desconfie de ligações clandestinas ou mesmo de furto de energia por fraude no medidor, o cliente pode entrar em contato com a Neoenergia Pernambuco por meio do 116 e fazer a denúncia. A identidade será mantida em sigilo. Além de crime, essas ações colocam em risco a segurança de toda a localidade e prejudicam consideravelmente a qualidade, a continuidade e confiabilidade da rede de distribuição de energia elétrica.