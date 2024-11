Banco do Nordeste já financiou R$ 156 milhões em energia solar residencial em Pernambuco, em 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Banco do Nordeste (BNB) fechou o mês de agosto de 2024 com o financiamento acumulado no ano de mais de R$ 156 milhões em projetos de energia limpa no estado de Pernambuco. O valor supera os R$ 149 milhões aplicados em todo o ano passado no estado.

A geração distribuída, que corresponde aos projetos de autogeração residencial, proporciona redução nos custos mensais das famílias com pagamento de contas de energia.

A linha FNE Sol Pessoa Física, oferecida pelo Banco do Nordeste, financia projetos de micro e minigeração distribuída de energia por fontes renováveis, inclusive de forma isolada, para consumo próprio ou destinados à locação, contribuindo para a sustentabilidade do planeta. As operações de crédito utilizam recurso do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE).

O Banco do Nordeste já aplicou mais de R$ 37 bilhões em projetos de energia solar e eólica nos últimos anos. De acordo com Paulo Câmara, presidente do (BNB), o hidrogênio verde está no centro das estratégias de redução de emissões da matriz produtiva regional, com diversos protocolos de intenção de investimentos já em curso. "O processo de descarbonização só terá impacto positivo se for economicamente viável, socialmente inclusivo e ambientalmente sustentável", ressaltou.