Polícia faz operação contra torcidas organizadas após morte de torcedor do Sport

Estão sendo cumpridos 12 mandados da operação no Grande Recife. Relembre o caso da morte do torcedor Lucas Vinícius Gomes de Almeida Santos

A Polícia Civil de Pernambuco deflagrou, na manhã desta quinta-feira (14), uma operação de combate a associações criminosas voltadas para as práticas de tumulto e corrupção de menores envolvendo torcidas organizadas. Uma das confusões, em setembro, resultou na morte de Lucas Vinícius Gomes de Almeida Santos, de 28 anos, membro de uma torcida organizada ligada ao Sport.

Embora a polícia não tenha informado a identidade dos alvos, foram expedidos cinco mandados de prisão, seis de busca e apreensão e um de internação provisória de menor, todos expedidos pela Justiça, nas cidades de Recife, Jaboatão dos Guararapes e Paulista.

OPERAÇÃO REBOTE

A investigação foi iniciada ainda em setembro, com o objetivo de identificar as práticas das associações criminosas relacionadas ao homicídio provocado por espancamento em meio à briga de torcidas.

As investigações foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (Dintel) e desencadeadas por meio da Delegacia de Polícia de Repressão à Intolerância Esportiva (Dprie).

Mais desdobramentos da investigação serão divulgados, em breve, pela Polícia Civil do Estado.

Pronunciamento da Inferno Coral

Em nota enviada à imprensa, a Explosão Inferno Coral, torcida organizada ligada ao Santa Cruz, informou que está colaborando com as investigações e alega que houve legítima defesa "face às injustas agressões sofridas".

Relembre a morte do torcedor do Sport

Lucas Vinícius Gomes de Almeida Santos, de 28 anos, conhecido como "Japa Barbeiro" foi brutalmente espancado por membros de uma torcida do Santa Cruz na madrugada de 19 de setembro, após a partida entre Sport e Goiás pela Série B. Ele foi levado para o Hospital da Restauração, mas não resistiu aos ferimentos.

O confronto ocorreu em frente à sede da torcida rival, no bairro do Arruda, Recife.

Em imagens divulgadas nas redes sociais, nota-se os baderneiros usavam pedras e estilhaços de vidro como armas.

Lucas e outros integrantes do Sport se dirigiram ao local com a intenção de enfrentar torcedores do Goiás, aliados da torcida do Santa Cruz, resultando em uma briga generalizada.

Na época, a Polícia Civil identificou seis suspeitos no local da briga, que foram detidos e, após serem ouvidos, liberados.