Reconhecimento facial será usado nos acessos às festas de Réveillon no Grande Recife

A tecnologia de reconhecimento facial será usada pela primeira vez nos acessos às principais festas públicas de Réveillon no Grande Recife. O anúncio foi feito pela Secretaria de Defesa (SDS), durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira (20).

Cerca de 3,2 mil profissionais da segurança pública, sendo 2.485 policiais militares, serão escalados para as festas, no período de 26 de dezembro até a madrugada do dia 1º de janeiro de 2025. Eles estarão espalhados, sobretudo, nas praias de Boa Viagem/Pina, na Zona Sul do Recife; Candeias, em Jaboatão dos Guararapes; Praça do Carmo, em Olinda; e Porto de Galinhas, Ipojuca.

A secretária executiva de Defesa Social, Dominique de Castro Oliveira, destacou que o planejamento para a segurança das festas de fim de ano contaram com apoio das prefeituras e até da Polícia Federal, já que nesses eventos há contratação de segurança privada.

"Além disso, podemos destacar a ampliação da tecnologia, com mais drones, um novo helicóptero com capacidade de visão noturna e que opera em condições climáticas adversas e o uso do reconhecimento facial nas vias de acesso", disse a gestora.

Dominique reforçou que o uso do reconhecimento facial foi considerado bem-sucedido em outros grandes eventos, a exemplo do Galo da Madrugada, e que não houve abordagens que geraram prisões injustas.

"Há muita mística, mas o equipamento faz um apontamento de onde possivelmente há uma coincidência de pessoas. A partir desse alerta é gerado um sistema de checagem tanto documental, quanto pessoal, antes da abordagem. Muitas vezes o equipamento pode até apontar, mas não quer dizer que isso vai levar a uma abordagem ou muito menos uma prisão", afirmou.

Segundo ela, a tecnologia foi alimentada com os dados do Banco Nacional de Mandados de Prisão, mas também foram inseridos data de nascimento, CPF e nome da mãe dos alvos para evitar possíveis erros.

Duas delegacias móveis da Polícia Civil serão instaladas nas orlas do Pina e de Candeias para agilizar o registro de ocorrências de crimes.

REFORÇO DO CORPO DE BOMBEIROS

O Corpo de Bombeiros Militar também vai reforçar os locais de festas, com alerta contra banho de mar devido à maré cheia, orientações sobre os cuidados com crianças e instalações elétricas e equipes preparadas em casos de emergência.

A secretária executiva pontuou que há uma preocupação maior com o público que irá ao show do cantor Roberto Carlos, no Pina, na noite do dia 26.

"O público é formado por pessoas com idades avançadas, com restrições de mobilidade. Muitos vão chegar em caravanas, vão chegar cedo, precisam estar hidratados adequadamente. Tudo isso estamos levando em consideração e preparados para ajudar, em caso de necessidade", disse.