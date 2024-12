MPF abre inquérito para investigar conduta de agentes da PRF em caso de jovem baleada no Rio

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Ministério Público Federal (MPF) instaurou, nesta quarta-feira (25), um procedimento investigatório criminal sobre a conduta dos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na abordagem em que Juliana Leite Rangel, de 26 anos, foi baleada na cabeça na última terça-feira, véspera de Natal, em Duque de Caxias (RJ). O objetivo do MPF é garantir que a investigação, já iniciada pela Polícia Federal (PF), seja feita de forma rigorosa.

A jovem estava no carro da família com o pai, a mãe, o irmão e cunhada, a caminho de uma festa de Natal, quando os policiais dispararam em série contra o veículo. Seu estado de saúde é gravíssimo, segundo o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), onde está internada.

A PRF diz que "lamenta profundamente o episódio", que afastou os policiais envolvidos e que está apurando os fatos em procedimento interno e colaborando com as investigações da Polícia Federal.

O procedimento instaurado pelo procurador da República Eduardo Santos de Oliveira Benones exige que a PF preste contas sobre o que já foi apurado sobre o caso; que as viaturas que estavam na abordagem sejam recolhidas com "total preservação" do seu estado após a ocorrência; que as armas dos policiais sejam recolhidas para perícia; que sejam informadas as medidas de assistência prestadas pela PRF à família de Juliana.

O MPF também cobra informações sobre os procedimentos médicos feitos na jovem e o seu estado de saúde desde que chegou ao hospital, até o momento presente.

Segundo a prefeitura de Duque de Caxias, em nota veiculada por meio da Secretaria Municipal de Saúde e direção do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), Juliana foi entubada e encaminhada diretamente para o centro cirúrgico, onde passou por procedimento, sem intercorrências.

"No momento, segue internada no CTI, hemodinamicamente instável, entubada e acompanhada por equipe multidisciplinar. A paciente mantém o quadro gravíssimo", diz o último boletim divulgado. O caso de Juliana ocorreu no mesmo dia em que o governo federal publicou decreto para regulamentar o uso da força policial em todo o País.

O texto prevê que a arma de fogo só pode ser usada como último recurso pelos policiais.

PAI DE JOVEM DESABAFA

Em entrevista ao Estadão, o pai de Juliana, Alexandre Rangel, que também foi acertado por um tiro no dedo, disse ele dirigia o carro quando, ao avistou a viatura da PRF, abriu passagem para o veículo passar. No entanto, os agentes começaram a atirar contra a família, de repente.

"Não deram ordem de parada, não deram nada. Eu percebi que era tiro quando quebrou o estilhaço do carro. Eu pedi para os meus filhos e para a namorada do meu filho adolescente se agacharem e ficarem deitados no assoalho do carro. Eles continuaram metendo tiros, mais de 30. De fuzil, pistola", disse.

"EVENTO TRAUMÁTICO"

O superintendente geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Antônio Fernando Oliveira, classificou o caso como "um evento traumático" e o superintendente da PRF no Rio, Vitor Almada, confirmou que a patrulha era feita por três agentes - dois homens e uma mulher - que portavam dois fuzis e uma pistola automática.

Os nomes dos policiais não foram informados. Por isso, a reportagem não conseguiu localizar a defesa dos envolvidos.