4 coisas que você não sabia sobre Yoga

Prática que tem conquistado cada vez mais adeptos pode te ajudar a alcançar seus objetivos e proporcionar o equilíbrio da mente e do corpo

Yoga é uma prática milenar que oferece diversos benefícios que vão além do aspecto físico, buscando o bem-estar integral do corpo, da mente e do espírito.

A prática, que tem conquistado cada vez mais adeptos, pode te ajudar a alcançar seus objetivos, seja um corpo mais forte e flexível ou uma mente mais calma e focada.

A seguir, confira quatro coisas que você não sabia sobre o yoga que podem ser importantes conhecer caso você esteja planejando iniciar a prática.

1) Você não precisa ser flexível

Não é necessário ser super flexível para fazer yoga. A prática, o tempo e a dedicação vão te ajudar a soltar os músculos e deixá-los mais flexíveis de maneira natural.

2) A prática é mais interna do que externa

O yoga busca conectar o corpo e a mente. O seu interior também é essencial para a eficácia da prática.

Entre os benefícios, você tem mais consciência da respiração e consegue ter mais controle da mente.

3) Ioga pode aliviar dores crônicas

A prática regular de yoga pode aliviar dores crônicas. além de melhorar a circulação e a flexibilidade das articulações.

4) Yoga pode ser desafiador

A prática de yoga pede força e flexibilidade e pode ser mais desafiadora do que parece.

Com diversos exercícios de alongamento e equilíbrio, é preciso ter dedicação e concentração para executá-los.

*Fontes: blog Santosha e revista Casa e Jardim.



