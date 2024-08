Biscoito de amendoim low carb macio e delicioso que fica pronto em 10 min

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Manter uma dieta equilibrada e saudável pode difícil, especialmente para aqueles que seguem uma alimentação low carb e ainda querem desfrutar de doces e lanches.

No entanto, receitas práticas e rápidas, como o biscoito de amendoim low carb, podem facilitar essa tarefa. Em apenas 10 minutos, você pode preparar um lanche delicioso e nutritivo que se encaixa perfeitamente no seu estilo de vida.

Receita de biscoito de amendoim low carb

Ingredientes



Para preparar esses biscoitos, você vai precisar de apenas três ingredientes simples:

1 xícara de amendoim torrado triturado ou de pasta de amendoim



2 colheres de sopa de adoçante (preferencialmente natural, como eritritol ou xilitol)



1 ovo



Modo de preparo



A preparação dos biscoitos é bastante simples e rápida.

Comece misturando todos os ingredientes em uma tigela com a ajuda de um garfo até obter uma massa homogênea.

Se estiver usando amendoim torrado triturado, certifique-se de que esteja bem moído para facilitar a mistura.

Com as mãos levemente úmidas, forme pequenas bolinhas com a massa. Em seguida, achate cada bolinha com o garfo, criando o formato tradicional dos biscoitos de amendoim.

Esse passo é importante para garantir que os biscoitos assem de maneira uniforme e fiquem com uma textura perfeita.

Assando os biscoitos



Prepare um tabuleiro untando-o com óleo de coco ou forrando com papel manteiga. Coloque os biscoitos na forma, deixando espaço entre eles para que possam expandir um pouco enquanto assam.

Leve ao forno médio, pré-aquecido a 180°C, por aproximadamente 10 a 15 minutos. Fique de olho nos biscoitos para evitar que queimem – eles devem estar levemente dourados nas bordas.

Cookie de aveia e banana na airfryer pronto em 15 min e super crocante Leia Também

Variações da receita



Esses biscoitos são ideais para um lanche rápido e saudável, podendo ser consumidos a qualquer hora do dia.

Para variar a receita, você pode adicionar uma pitada de canela ou essência de baunilha à massa, proporcionando um sabor extra.

Se preferir, também é possível incorporar algumas gotas de chocolate amargo, mantendo a receita dentro dos parâmetros low carb.

Benefícios dos biscoitos de amendoim low carb



Além de serem deliciosos, esses biscoitos de amendoim low carb são uma excelente fonte de proteínas e gorduras saudáveis, essenciais para uma dieta balanceada.

O amendoim é rico em nutrientes como vitamina E, magnésio e antioxidantes, que ajudam a manter a saúde do coração e a combater os radicais livres.

O uso de adoçante natural garante que os biscoitos tenham um baixo índice glicêmico, evitando picos de açúcar no sangue.