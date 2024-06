GRANDE SP: Concurso público para 510 vagas; salários de até R$8,5 mil; última semana

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Prefeitura Municipal de Osasco, em parceria com a Fundação VUNESP, oferece 510 oportunidades para cargos de nível fundamental, médio e superior.

A taxa de inscrição prescrita no edital é crescente, a depender do nível de escolaridade do candidato. Os valores são de R$54,90, R$68,90 e R$98,90.

Os salários variam entre R$ 1.430,00 e R$ 8.500 mil, e as inscrições devem ser feitas pelo site da VUNESP.





Confira abaixo os cargos e áreas das vagas em Osasco-SP: