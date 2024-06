CENSIPAN: Seleção com salários de até R$7 mil se encerra nesta quarta-feira (29)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O CENSIPAN (Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia) abriu edital para contratação de 60 profissionais temporários.



As oportunidades disponibilizadas abrangem cargos para níveis médio, técnico e superior, em áreas como Recursos Naturais e Análise Ambiental, Meteorologia e Climatologia, Tecnologia da Informação e Engenharia Elétrica.

As taxas de inscrição variam entre R$50 e R$80 e só poderão ser realizadas até esta quarta-feira, dia 29 de maio, no site do IADES.



A seleção conta com duas etapas: a primeira será a realização uma prova objetiva com 60 questões de múltipla escolha e a segunda, uma avaliação de experiências e títulos dos candidatos.

Os selecionados irão trabalhar nas cidades de Brasília – DF, Manaus – AM, Belém – PA ou Porto Velho – RO, e realizarão provas nessas mesmas cidades.

Para conferir mais informações, acesse o edital da seleção clicando aqui.