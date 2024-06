Banco BRB anuncia Concurso Público para preencher 200 vagas de Analista de Tecnologia da Informação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Banco de Brasília S.A (BRB) retificou seu concurso público visando preencher 100 vagas e formar cadastro reserva com mais 100 oportunidades para o cargo de Analista de Tecnologia da Informação.

A remuneração será de R$ 10.204,91, com carga horária de 30 horas semanais.

Para atuar no cargo, é necessário que o candidato:

Tenha idade mínima de 18 anos;



Esteja em dia com as obrigações eleitorais e militares (no caso de candidatos do sexo masculino);

Possua diploma, devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, em um dos cursos de graduação na área de Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC).

Os cursos aceitos incluem:

Agrocomputação;



Banco de dados;



Ciência da computação;



Ciência de dados;



Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) em biociências e saúde;



Criação digital;



Defesa cibernética;



Engenharia de computação;



Engenharia de software;



Gestão da tecnologia da informação;



Inteligência artificial;



Internet das coisas;



Jogos digitais;



Segurança da informação;



Sistemas de informação;



Sistemas embarcados;



Sistemas para internet e Redes de computadores.

Os benefícios incluem participação nos lucros e resultados, possibilidade de participação em Plano de Saúde e em Plano de Previdência Complementar, além de auxílio Cesta/Alimentação e auxílio Refeição/Alimentação.

Os candidatos aprovados poderão ser lotados em qualquer área da Diretoria de Tecnologia, conforme a conveniência e necessidade do BRB.

As inscrições devem ser realizadas até às 22h do dia 9 de junho de 2024, via site do IADES, com taxa de R$ 94,00.

Processo de seleção:

Prova objetiva e discursiva;



Teste de avaliação biopsicossocial;



Procedimento de heteroidentificação.

As provas objetiva e discursiva estão previstas para serem aplicadas no dia 14 de julho de 2024.