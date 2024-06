Concurso público MGI; salários de R$8.300,00; último mês

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

As provas acontecerão no dia 04/08; são mais de 200 vagas para início imediato, destinadas a candidatos de nível superior

O Ministério Geral da Inovação (MGI) está com inscrições abertas para 200 vagas para servidores temporários em tecnologia. O prazo final para se inscrever é o dia 20 de junho.

As inscrições deverão ser feitas pelo site da banca organizadora, o Instituto AOCP, e possuem taxa no valor de R$60.



Para todos os cargos, os salários previstos no edital são de R$8.300 e as jornadas de trabalho de 40h semanais.



A seleção conta com duas etapas. Na primeira, os candidatos passarão por uma Prova Objetiva de 70 questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Direito Administrativo, Gestão no Setor Público, Governo Digital e Conhecimentos Específicos.

Já na segunda, será realizada uma Prova de Títulos, onde serão avaliados o currículo, as experiências e as certificações dos aprovados na primeira fase.

Confira os cargos e a quantidade de de vagas disponíveis para cada no Concurso Público do MGI:

Especialista em Análise de Processos de Negócios - 30 vagas



- 30 vagas Especialista em Ciência de Dados - 35 vagas



- 35 vagas Especialista em Desenvolvimento de Software - 40 vagas



- 40 vagas Especialista em Experiência do Usuário (UX) - 15 vagas



- 15 vagas Especialista em Gestão de Projetos - 45 vagas



- 45 vagas Especialista em Infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI) - 15 vagas



- 15 vagas Especialista em Segurança da Informação e Proteção de Dados - 20 vagas

Em conformidade com a Lei n. 12.990/2014 e com o Decreto 9.508/18, este concurso reserva 20% das vagas para pessoas negras ou indígenas e 5% para Pessoas com Deficiência (PCD).

Os interessados podem acessar e preencher o formulário de inscrição clicando aqui.