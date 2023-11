R7 VOTAÇÃO A FAZENDA 15: Quem é o favorito para ganhar A Fazenda 2023? Veja quem deve ganhar o reality segundo enquete atualizada hoje (06/11)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

É fogo no feno em A Fazenda 15!

O jogo não para e após a quinta eliminação do programa, uma nova roça já se aproxima. Aos poucos, as peças se rearranjam mais uma vez no tabuleiro da fazenda mais vigiada do Brasil.

Enquanto isso, os participantes se reorganizam para

DINÂMICA DA SEMANA EM A FAZENDA 15



Segunda-feira: Prova de Fogo, na qual os participantes competem pelo lampião que possui o poder da chama da semana. Esta disputa é gravada anteriormente, no domingo

Terça-feira: Dia de formação de roça ao vivo com votação

Quarta-feira: Prova do Fazendeiro, também ao vivo

Quinta-feira: Dia de eliminação de um peão ou peoa, também ao vivo

Sexta-feira: Melhores momentos da semana e início da festa, exibida ao vivo

Sábado: Exibição dos melhores momentos da festa;

Domingo: Destaques da semana

ONDE ASSISTIR A FAZENDA AO VIVO?



Além de assistir A Fazenda 15 ao vivo na Record TV, é possível acompanhar o programa na plataforma PlayPlus.

Você pode assistir a programação da Record TV ao vivo de forma gratuita no PlayPlus. Para isso, é só acessar o site ou o aplicativo de celular, selecionar o pacote Play e fazer seu cadastro.

Vídeos curtos sobre o que acontece no reality são divulgados também no site do R7. Para acessar essa seção, clique aqui.

É possível acompanhar a casa 24h por dia no Plano PlayPlus, que custa R$15,90.

QUEM JÁ SAIU DA FAZENDA?

Jenny Miranda foi a eliminada mais recente de A Fazenda 15, com apenas 8,52% dos votos para ficar no reality em roça contar Márcia Fu e Nadja.

Até o momento, além de Jenny, já deixaram o jogo os seguintes peões:

1º eliminado: Nathalia Valente



2º eliminado: Darlan Cunha (Laranjinha)



3º eliminado: Cariúcha

Desclassificada: Rachel Sheherazade

4º eliminado: Kamila Simioni

QUEM GANHOU A PROVA DE FOGO DA FAZENDA?

A quarta Prova de Fogo de A Fazenda 15 foi disputada nesse domingo (05/11). O resultado será exibido na edição desta segunda-feira (06/11).

Foram sorteados para a prova:



Jaquelline

Lily

Tonzão

André

Yuri

Radamés

Como Tonzão está com o pé machucado, ele pediu para que Alicia X ficasse com sua vaga.

Após disputar em dupla com Radamés, Alicia venceu a disputa e Radamés e é a nova detentora dos poderes do lampião.



Ela poderá usar os poderes do lampião na votação da terça-feira (07/11).



A baia da semana é formada por Lily, André, Yuri e Jaquelline (perdedores da prova).

R7 VOTAÇÃO A FAZENDA 15: Quem é o favorito para ganhar A Fazenda 2023?

Segundo enquete atualizada do UOL, esse é o top 10 do ranking de preferência dos internautas para ganhar A Fazenda 15:

Cezar Black - 24,71%



Jaquelline Grohalski - 18,70%



Nadja Pessoa - 17,23%



Lucas Souza - 12,82%



Kally Fonseca - 7,63%



André Gonçalves - 6,76%



Sander Mecca - 6,03%



Márcia Fu - 1,52%



Yuri Meirelles - 1,49%



Shayan Haghbin - 1,08%

A enquete do NE10 tem caráter opinativo e não científico. Os votos na enquete NE10 não influenciam no resultado do A Fazenda 15, somente aqueles contabilizados pelo portal R7