A FAZENDA 15 HOJE, 06/11/23: Quem ganhou o PODER DO LAMPIÃO? Saiba quem está na BAIA e como acompanhar a PROVA DE FOGO em A Fazenda ao vivo online

A Fazenda 15 está seguindo para mais uma semana e começa, como sempre, com a Prova de Fogo, que será transmitida nesta segunda-feira (06/11).

Veja quem venceu a Prova de Fogo e ganhou o Lampião do Poder.

A FAZENDA 15: QUE HORAS COMEÇA A FAZENDA NESTA SEGUNDA-FEIRA (06/11)?

Nesta segunda-feira (06), conforme a grade de programação da Record TV, o reality ao vivo começará a partir das 22h45.

A FAZENDA 15: O QUE ACONTECE NA FAZENDA HOJE, 06/11?

No programa de hoje será transmitida a Prova de Fogo e será revelado qual será o Poder do Lampião válido para a Formação da Roça, que acontece amanhã (07).

A FAZENDA 15: Acompanhe a formação da ROÇA, a PROVA DO FAZENDEIRO e a ELIMINAÇÃO

A FAZENDA 15: Quais os poderes da Chama do Lampião desta semana?

A escolha do poder da Chama Laranja, um dos poderes do Lampião, é feita pelo público por meio de votação no Kwai. A opção escolhida foi: "Troque o segundo roceiro de hoje por qualquer outro peão da sede".

Quanto à prova, o poder caiu nas mãos de Alícia, que jogou ao lado de Radamés. Assim, André, Jaquelline, Lilly e Yuri marcam presença na baia desta semana.

A FAZENDA 2023: COMO ASSISTIR A FAZENDA 15 AO VIVO 24 HORAS?



A Fazenda é transmitida diariamente todas as noites na Record TV. Para ter acesso ao pay-per-view de A Fazenda 15, basta assinar o PlayPlus, plataforma que irá transmitir o reality ao vivo 24 horas por dia. A assinatura custa R$15,90 mensais.

