Livro 'A Mesa de Deus', de Maria Lecticia Monteiro, é lançado em Portugal

O livro "A Mesa de Deus - Os Alimentos da Bíblia" (Editora Record, 384 páginas), da escritora Maria Lecticia Monteiro Cavalcanti, será lançado em Portugal nesta quinta-feira (9). A noite de autógrafos ocorrerá no Grêmio Literário, em Lisboa, com a presença de Francisco José Viegas, que já foi Secretário de Estado da Cultura de Portugal e fará uma saudação.

"A Mesa de Deus - Os Alimentos da Bíblia" foi lançado no Brasil em dezembro de 2022. A obra organiza um panorama completo dos alimentos presentes na Bíblia por um viés que mescla história e antropologia - estilo que marca as demais obras da autora, responsável por títulos como "História dos Sabores Pernambucanos" (2009) e "Gilberto Freyre e as aventuras do paladar" (2013).

"É uma alegria que o livro seja publicado em Portugal, pois foi neste país que a ideia para a pesquisa surgiu, durante uma conversa com José Paulo Cavalcanti, meu marido, e o português José Tolentino de Mendonça, que é hoje cardeal no Vaticano e assina o prefácio da publicação", diz Maria Lecticia, que é imortal da Academia Pernambucana de Letras, ao JC.

A autora afirma que tem sido surpreendida pelas reações ao livro desde o lançamento no Brasil. "Eu me questionava sobre quem leria esse livro. Estudantes de teologia, religiosos? A minha maior surpresa é que muita gente se interessou e até voltou a ler a Bíblia com outro olhar. Ele tem sido aceito por pessoas de diferentes segmentos e isso tem me deixado muito feliz."

Sobre o livro

"A Mesa de Deus" acaba por contar a própria história da alimentação na humanidade. Maria Lecticia introduz o leitor nos tempos dos primeiros homens, dos coletores de animais e da descoberta do fogo.

Uma vez que o tempo da Bíblia é situado, alimentos essenciais como pão, azeite e vinho vão revelando os seus protagonismos no livro, sob influência de diversos povos. As comidas estão por todos os lados, entre as histórias dos hebreus, de Jesus Cristo, de profetas ou tiranos.

Foram 10 anos de pesquisa, lendo e relendo o livro sagrado, elencando os alimentos, seus utensílios de preparo, rituais de que eram parte e significados espirituais, além de aspectos simbólicos. No Brasil, a obra está disponível em livrarias e no site da editora Record por R$ 74,90.