A FAZENDA 15 FORMAÇÃO DE ROÇA HOJE, 07/11: Saiba quem está na Roça e quem vai para a Prova do Fazendeiro; acompanhe A FAZENDA AO VIVO 2023 GRÁTIS

A Fazenda 15 segue para a 7ª formação de Roça, que se confirma amanhã, quarta-feira (08), após a definição da Prova do Fazendeiro, que acontece ao vivo nesta noite.

Acompanhe ao vivo e saiba quem está na Roça desta semana em A Fazenda 2023.

A FAZENDA: Carro de som tira Play Plus do ar e dá informações externas aos peões

A FAZENDA 15: QUE HORAS COMEÇA A FAZENDA NESTA TERÇA-FEIRA (07/11)?

A transmissão ao vivo de A Fazenda 2023 acontecerá a partir das 22h45, conforme a grade de programação da Record.

PROGRAMAÇÃO A FAZENDA 2023: O QUE ACONTECE EM A FAZENDA HOJE, 07/11?

No programa de hoje vai acontecer a Formação de Roça ao vivo, na qual serão utilizados os poderes do Lampião. Após a formação, saberemos quem vai para a Prova do Fazendeiro e vai ter um lugar garantido na Roça.

ENQUETE A FAZENDA 15: Quem é o favorito para ganhar A Fazenda?

A FAZENDA 2023 HOJE: COMO ASSISTIR A FAZENDA 15 AO VIVO?



A Fazenda é transmitida diariamente todas as noites na Record TV. Para ter acesso ao pay-per-view de A Fazenda 15, basta assinar o PlayPlus, plataforma que irá transmitir o reality ao vivo 24 horas por dia. A assinatura custa R$15,90 mensais.

Acompanhe também através do nosso tempo real e fique por dentro de tudo que acontece nas principais dinâmicas de A Fazenda 15.

A FAZENDA 15: Acompanhe a formação da ROÇA e a PROVA DO FAZENDEIRO