Espaço de Literatura Preta é novidade da 2ª Expo Preta RioMar; Confira autores participantes

O "Espaço de Literatura Preta", dedicado a autores, contadores de histórias e empreendedores negros do setor literário no Estado, é a grande novidade da 2ª edição da Expo Preta RioMar, mostra que será realizada no RioMar Recife na sexta-feira (17) e no sábado (18), das 12h às 22h, e no domingo (19), das 12h às 21h.



Escritores responsáveis por títulos de diferentes temáticas participam da iniciativa, desde educação financeira até literatura infantil, incluindo Jaqueline Fraga, autora de "Negra Sou", livro finalista do Prêmio Jabuti em 2020, Viviane Silva, autora de "Minha Mente Meu Bolso''; e Jean Lins, autor do livros infantis "Dandara e Origem do tambor" e "O espelho da Verdade".

Localizado no piso L3, o evento, realizado em parceria com o Instituto JCPM de Compromisso Social, ainda irá contar com a presença de nomes como Crislaine Venceslau, representando o projeto Mala Preta, que reúne obras de diferentes autores negros e circula por diversos eventos em Pernambuco e em outros estados.

Já Karinne Costa tem trabalhos de poesia, arte e educação; Gláucio Ramos, empreendedor social, contador de história, é fundador do projeto "Leitura na Esquina". Com 43 anos de história, o Balé Deveras, grupo de dança originário do bairro de Brasília Teimosa, na Zona Sul do Recife, irá lançar o seu livro "Deveras: a arte teimosa na Brasília".

A Expo Preta também irá promover o afroempreendedorismo local de outros segmentos, reunindo mais de 50 profissionais de áreas da moda, beleza, games e cultura.

Curadoria

"Foi com a pergunta: quantas pessoas negras você já leu? Que nos inspiramos para montar o espaço de literatura preta no evento. É a grande novidade da Expo Preta deste ano", diz Dayse Rodrigues, diretora de diversidade racial da Futuro Black, uma das instituições responsáveis pela curadoria do Espaço Literatura Preta.

"O racismo faz com que tenhamos muita dificuldade em enxergar pessoas negras nesse espaço de intelectuais, pensadores, escritores e, sabendo disso, não podíamos organizar um evento tão importante como esse sem dar visibilidade a produção literária de pessoas negras", diz.

Coletivo

"É um prazer imenso participar de um evento junto com o Futuro Black. Estamos preparando e levando diversos livros. O meu, por exemplo, é um zine artesanal que fala sobre o quilombo”, diz Crislaine Venceslau, do projeto Mala Preta, que foi criado pela escritora, educadora e atriz negra Odailta Alves.

Venceslau é quilombola de Goiana, na Zona da Mata, onde coordena a associação quilombola. "Qualquer escritor integrante do Mala Preta pode expor nos eventos que participamos. O objetivo é fazer circular a literatura negra de Pernambuco. É importante ver o protagonismo das mulheres e dos homens negro, que escrevem e produzem sobre de onde vêm, quem são, não sendo objeto de estudo. Mas, eles mesmos falando suas próprias histórias", diz.

Espaços

Jaqueline Fraga, autora de “Negra Sou”, que também ganhou menção honrosa do Prêmio Maria Firmina de Literatura e do Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo, afirma que as pessoas negras precisam se ver nos mais diferentes espaços para que percebam que esses espaços também os pertencem.

"É assim também com a literatura. Precisamos lutar contra um apagamento histórico que silenciou a produção intelectual de autores negros e precisamos valorizar os nossos escritos e nossos sabres. Aliás, esse precisa ser um compromisso de toda a sociedade. Representatividade é fundamental, especialmente para que um dia deixemos de ser exceções", comenta Fraga.

A escritora também é idealizadora do Festival Pernambucano de Literatura Negra, cuja primeira edição ocorreu no ano passado, e do projeto Conhecendo Escritoras Negras de Pernambuco, com o qual na última sexta (10) sexta venceu o Prêmio Inspirar 2023.

"São iniciativas que demonstram o nosso senso de coletividade e que comprovam o quão rica é a nossa literatura. Precisamos que governos e instituições privadas também se comprometam em tornar os espaços culturais, literários e intelectuais cada vez mais representativos. Espaços que reflitam de fato a pluralidade do nosso país."

Show

Todas as atividades do Expo Preta RioMar são gratuitas, exceto pelo show de abertura com Negra Li, no Teatro RioMar, que custam R$ 40 e R$ 20 (meia) - disponíveis no RioMar Recife SuperApp.