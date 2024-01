Dinâmica da semana BBB 24: Saiba o que tem no BBB hoje (24/01) e como assistir online

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Confira dinâmica do dia no BBB 24 e como acompanhar on-line.

O BBB 24 NÃO PARA!

Após cinco paredões em pouco mais de duas semanas, o jogo continua acelerado e tem tudo para gerar muito entretenimento em breve.

Veja nesta matéria qual é a dinâmica do dia do BBB 24!

HORÁRIO BBB HOJE (24/01)

O BBB 24 será exibido nesta 22h25, depois de exibir Renascer.

O QUE TEM HOJE NO BBB 24?

Hoje (24/01) acontece a quinta festa do BBB 24, dessa vez focada na patrocinadora Latam.

A banda Jota Quest será a atração da noite.

O início da celebração irá ao ar no fim da edição do programa, e o resto pode ser acompanhado pelo Globoplay.

BBB 24 AO VIVO

A edição diária do BBB 24, que passa na TV aberta, pode ser vista de graça no Globoplay, pelo computador, celular ou TV smart.

As câmeras 24h, que exibirão a festa na íntegra, estão disponíveis apenas para assinantes.

COMO ASSISTIR O BBB 24 AO VIVO GRÁTIS?

1. No aplicativo do Globoplay, clique na opção "Agora".

2. Aperte então em "Assista agora" e, caso já tenha uma Conta Globo, faça login com e-mail e senha

3. Caso ainda não tenha uma Conta Globo, clique para logar com uma conta do Google Facebook ou Apple, ou clique em "Criar Conta"

4. Caso clique em "Criar Conta", informe seus dados, marque para concordar com os termos de uso e clique em "Próximo".

5. Vá a seu e-mail e confira o código enviado para cadastro. Digite o código no app do Globoplay e acesse a transmissão ao vivo da programação da Globo, incluindo a edição do BBB 24 que vai ao ar na TV aberta.