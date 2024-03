Mensagem de Bom Dia de São José: 10 mensagens abençoadas para enviar no WhatsApp

Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José!

Esposo de Maria, São José criou o nosso Salvador com muito amor. Que ele possa sempre rogar por nós e nos ensinar a graça de humildemente ofertar nosso trabalho a Deus.

Deixe todas as suas aflições nas mãos de São José, pois ele sabe qual é o melhor caminho para a sua vida. Assim como guiou a Sagrada Família obediente a Deus, guia-nos também, São José!

São José , proteja todos os trabalhadores, pois eles são a força que movem esse mundo e manifestam a presença de Deus com o fruto do seu labor!

São José, que em vida fizeste a vontade de Deus através do trabalho, abra as portas do comércio, das indústrias, dos serviços, para que eu possa conseguir emprego.