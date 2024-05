Musical "O Admirável Sertão de Zé Ramalho" chega ao Recife em 4 e 5 de maio

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O artista paraibano Zé Ramalho terá sua extensa obra cantada e contada na mais nova produção idealizada por Eduardo Barata, "O Admirável Sertão de Zé Ramalho". Em turnê por sete cidades no Norte e Nordeste, o musical chega ao Recife dias 4 e 5 de maio para sessões no Teatro do Parque, na área central da cidade.

O espetáculo, que tem patrocínio da Petrobras através do Programa Petrobras Cultural, festeja o cantor e compositor, a literatura e os lugares retratados em sua trajetória de mais de 40 anos de carreira. Eles ganham vida no palco através da dramaturgia de Pedro Kosovski e a direção de Marco André Nunes, mas não de forma tradicional e biográfica.

Nele, Zé, o personagem, existe somente nos números musicais, criando algo totalmente inédito. O elenco é diverso, possibilitando, desta forma, a abordagem de vários pontos de vista, contando muitas histórias dentro de uma só.

"O espetáculo é uma homenagem a um grande brasileiro que levou para o mundo a força artística do Nordeste, com qualidade em sua realização e enorme potência criativa. Com argumento simples, mas poético e reflexivo, assim como a música de Zé Ramalho, o texto apresentará personagens de referência na obra do homenageado – os retirantes, a seca, o vilão, os palhaços, etc.", conta o produtor e idealizador do projeto, Eduardo Barata.

Adriana Lessa, Ceiça Moreno, Cesar Werneck, Diego Zangado, Duda Barata, Marcello Melo, Muato, Nizaj e Tiago Herz compõem o elenco do musical, que se divide em 5 módulos: "Brejo da Cruz", que apresenta as origens do artista; "Campina Grande", sobre a cidade onde começou o interesse de Zé pela música; "João Pessoa" retrata momento lisérgico da vida do músico, quando ele começou realmente a compor; "Rio de Janeiro" apresenta a batalha por um lugar ao sol, passando pela fome até a prostituição, e "Popstar" representa o sucesso e a consagração do autor de clássicos como "Admirável Gado Novo", "Garoto de Aluguel", "Pedra do Ingá" e "Chão de Giz", entre outros.

É uma oportunidade para entrar nas imagens que as canções evocam em cenas que apresentam recortes da trajetória de Zé Ramalho: desde a infância, até ele se tornar conhecido nacionalmente com o lançamento de 'Admirável Gado Novo'. A promessa é que tanto quem conhece quanto quem não conhece muito o músico vai poder observar as canções e ser tocado pelas experiências que ele viveu.

Adriana Lessa entrou na produção para substituir a atriz Léa Garcia (1933-2023), que faleceu no ano passado, e homenageia a grande atriz. "Não tem como substituí-la, respeito demais o seu legado como artista para a nossa cultura. Então venho aqui com alegria, honra e humildade encarar essa missão. Trago elementos fortes da nossa ancestralidade, música e vibração dentro desse universo mágico do Zé Ramalho", conta ela, que se divide em alguns personagens.

SOBRE ZÉ RAMALHO

Paraibano de Brejo do Cruz, Zé Ramalho se embrenhou na fonte da literatura de Cordel, do blues, do rock e do melhor do violão nordestino. Também é conhecido por sua contemporaneidade, produzindo poesia dentro da tradição musical nordestina, além de emoções e sentimentos universais na sua obra. Suas composições são tão abrangentes quanto o seu legado de influência sobre músicos e poetas.

Apelidado de Bob Dylan do sertão, o poeta, cantor, instrumentista e compositor Zé Ramalho foi influenciado pela Jovem Guarda. Misturou o estilo de Roberto e Erasmo Carlos, com a musicalidade do sertão, tendo como referência Pink Floyd, Beatles, Jackson do Pandeiro, Luiz Gonzaga, entre outros.

SERVIÇO:

O Admirável Sertão de Zé Ramalho

Teatro do Parque: Rua do Hospício 81, Boa Vista, Recife

Teatro do Parque: Rua do Hospício 81, Boa Vista, Recife Dia 4 de maio (sábado), às 20h

Dia 5 de maio (domingo), às 19h

Dia 5 de maio (domingo), às 19h Ingressos do Lote promocional (30% dos bilhetes): R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia). Valor normal: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia).

Duração: 70 minutos

Classificação: 12 anos

Links:

Ingressos dia 4: https://www.sympla.com.br/evento/o-admiravel-sertao-de-ze- ramalho-sabado-04-de-maio-de-2024/2437960

Ingressos dia 5: https://www.sympla.com.br/evento/o-admiravel-sertao-de-ze- ramalho-domingo-05-de-maio-de-2024/2437967