Quinta do Rock: fãs comemoram 50 anos do álbum "Rush"

O encontro acontece no dia 31 de maio no bar Largo do Holandês, em Casa Forte

Em 2024, os fãs do trio canadense Rush comemoram os 50 anos do lançamento do primeiro disco da banda.

Para celebrar o marco, a Quinta do Rock apresenta um evento especial que vai reunir apresentação de documentário, bate papo sobre a carreira da banda, exposição de discos e o velho e bom rock'n'roll.

O evento acontece nesta sexta-feira (31) no bar Largo do Holandês, em Casa Forte, na Zona Norte do Recife. O lugar é conhecido por reunir amantes da música.

Chegando ao público em 1974, o homônimo disco "Rush" foi bancado de forma independente pelo selo Moon Records, criado pelo empresário do trio canadense Ray Daniels.

Nesse primeiro trabalho, a banda ainda contava com o baterista John Rutsey, que saiu logo depois o lançamento. O grupo seguiu a estrada com Alex Lifeson (guitarra), Geddy Lee (baixo e voz) e Neil Peart (bateria), até o último show, em 2015.

Cinco anos depois Neil Peart faleceu, devido a um tipo raro de câncer. De lá pra cá, fãs da banda (e do rock em geral) promovem encontros por todo o mundo para celebrar a carreira do Rush. Agora chegou a hora do Recife ter esse momento de celebração.

50 ANOS DE RUSH

Formado por Alex Lifeson (guitarras), Neil Peart (bateria) e Geddy Lee (baixo, vocais e teclados), o Rush foi formado em 1968, no Canadá, e durou até 2020, com a morte de Neil.

O músico foi vítima de um raro câncer. Com 20 álbuns de estúdio, além de lançamentos ao vivo, filmes e shows, o trio conquistou 24 álbuns de ouro e 14 de platina (3 multi-platina). Ficaram atrás dos Beatles e Rolling Stones com a maior quantidade de discos de ouro ou platina consecutivos para uma banda de rock.

