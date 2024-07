Festival Pernambuco Meu País começa em Taquaritinga do Norte, junto ao Café Cultural. Confira a programação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Festival Pernambuco Meu País, novo projeto do Governo do Estado na área da cultura, irá estrear nesta sexta-feira (12) em Taquaritinga do Norte, município do Agreste que já vinha realizando o Festival Café Cultural neste mesmo período há cinco anos.

Assim, os dois eventos irão se encontrar em uma programação até o domingo (14). No caso do evento municipal, a "alameda dos cafés" fica na Praça Padre Otto Sailler.

Entre os destaques do palco principal, estão Dorgival Dantas (sexta); Carlinhos Brown, Odair José e José Augusto (sábado); e Hungria, Maneva e Ave Sangria (domingo).

"O Café Cultural nasceu com a intenção de ser um festival de artes integradas, agregando cultura popular, teatro, música e literatura. Assim, as espinhas dorsais dos eventos são as mesmas", diz o Léo Lima, secretário de turismo de Taquaritinga do Norte.

Rede hoteleira

De acordo com o gestor municipal, a rede hoteleira local já está com 100% de ocupação desde fevereiro, justamente pela popularidade do Café Cultural. "Procuramos expandir essa capacidade através das redes de municípios vizinhos. Estamos recebendo o novo festival com todo o carinho do mundo", diz.

Após o final de semana, o Pernambuco Meu País passará por mais sete municípios. "Será uma plataforma de construção de novos saberes e fazeres culturais, através do intercâmbio dos nossos artistas com artistas de todo país", diz Cacau de Paula, secretária de cultura do Estado.

"A curadoria tem como prioridade o protagonismo dos artistas, em especial da cultura popular, além das outras linguagens artísticas, bem como espaços de capacitação, entre tantas outras abordagens", diz Renata Borba, presidente da Fundarpe.

Cultura popular

Outros polos voltados para outras linguagens também compõem a programação, como os palcos País das Culturas Populares, País da Música e País da Cultura Alimentar - esse último terá várias ações com café, em sintonia com o município.

Pernambuco Meu País

Após Taquaritinga do Norte, o festival passará por Bezerros/Serra Negra (19 a 21 de julho), Gravatá (26 a 28 de julho), Pesqueira (2 a 4 de agosto), Caruaru (9 a 11 de agosto), Triunfo (16 a 18 de agosto), Arcoverde (23 a 25 de agosto) e Buíque (30 de agosto a 1º de setembro).

Em todas as cidades, serão realizados shows, espetáculos teatrais e circenses, exposições visuais, mostras de cinema, intervenções artísticas e muitas outras atividades de linguagens como artesanato, design e moda, gastronomia e literatura.

Sexta-feira (12)

País da Música (Centro Comercial)

11h - Trio Camaleão

13h - Pablo Rabeca

País das Culturas Populares

13h - Bloco Compositores e Foliões

14h - Noé da Ciranda

15h - Caboclinho Tupinambá do Recife

16h - Coco de Roda e Ciranda do Mestre Goitá

17h20 - Ciranda Terno da Mata

Cortejo Brincantes (a partir das 19h)

Boi Fantástico

Caboclinho União Sete Flexas

Grupo Afojubá Batuque

Maracatu Águia de Ouro de Nazaré da Mata

Maracatu Nação Raízes de Pai Adão

Troça Carnavalesca Pitombeira dos Quatro Cantos *Patrimônio Vivo de Pernambuco

Palco Pernambuco Meu País

20h - Benil

21h30 - Às Januárias

23h - Waldonys e Banda

0h30 - Dorgival Dantas

Sábado (13)

País da Cultura Alimentar

14h - Instituto Ceres com a Oficina: Harmonizando o Sabor das Festas Juninas com Cervejas Artesanais

15h - Giro Clandestino com a Intervenção Gastronômica com Formação: Métodos de Extração de café

País da Música (Centro Comercial)

11h - Mestre Gama

13h - Socorro & Mazé e Banda

País das Culturas Populares

13h - Samba de Coco Irmãs Lopes

14h - Grupo de Coco de Roda Negras e Negros do Leitão da Carapuça

15h - Mestre João Limoeiro

16h - Afoxé Povo de Agunté

17h20 - Caboclo Mestiço

Palco Pernambuco Meu País

20h - Renato Vilela

21h30 - Odair José

23h - José Augusto

0h30 - Carlinhos Brown

Domingo (14)

País da Cultura Alimentar

10h - Giro Clandestino com a Intervenção Gastronômica: harmonização de café com ingredientes característicos da região

14h - Jonathan Liandro com a Intervenção Gastronômica: Bolo Agrestijo de queijo coalho com calda de banana

País da Música (Centro Comercial)

11h - Mocinha de Passira e Sérgio Ricardo

13h - Flávia Soares

Palco Pernambuco Meu País

14h - Volver

15h30 - Banda Ave Sangria

17h - Maneva

19h - Hungria