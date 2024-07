Primeira noite do 'Pernambuco Meu País' teve atrações culturais e shows

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Estreia aconteceu, nessa sexta-feira (12), em Taquaritinga do Norte, no Agreste. Investimento no festival realizado no interior é de R$ 25 milhões

Com atrações culturais e shows musicais, a primeira edição do Festival Pernambuco Meu País teve a noite de abertura, nessa sexta-feira (12), em Taquaritinga do Norte, no Agreste. O evento, que acontece em finais de semana até o dia 1º de setembro, passando por oito cidades do interior, conta com R$ 25 milhões em investimentos e uma programação com nomes regionais e nacionais.

"Estamos fortalecendo a cultura e dando protagonismo aos arranjos que já existem em cada uma das nossas regiões. Temos certeza de que isso valoriza a nossa cultura, tem inúmeras representações de manifestações culturais e a gente está com expectativa dos hotéis lotados, restaurantes, bares", declarou a governadora Raquel Lyra, que acompanhou a estreia do festival, ao lado da vice, Priscila Krause.

Durante a abertura, o público contou com shows de Benil, As Januárias, Waldonys e Dorgival Dantas. Na programação em Taquaritinga do Norte, o público acompanhou apresentações de frevo e maracatu, espetáculos teatrais e circenses, exposições visuais, mostras de cinema, intervenções artísticas e muitas outras atividades de linguagens como artesanato, design e moda, gastronomia e literatura. As atividades do evento são gratuitas e seguem até este domingo (14).



O Pernambuco Meu País homenageia dois pernambucanos responsáveis por divulgar a cultura pernambucana mundo afora com suas obras marcadas pelo amor à terra onde nasceram: o artista plástico Abelardo da Hora e o percussionista Naná Vasconcelos.

OUTRAS DATAS

O festival também passará pelos municípios de Bezerros (Serra Negra), de 19 a 21 de julho; Gravatá, de 26 a 28 de julho; Pesqueira, de 2 a 4 de agosto; Caruaru, de 9 a 11 de agosto; Triunfo, de 16 a 18 de agosto; Arcoverde, de 23 a 25 de agosto; e Buíque, de 30 de agosto a 1º de setembro.

O público participante do festival, ao longo de toda sua realização, será contemplado com 11 palcos: Palco Pernambuco Meu País, País do Cinema, País da Música, País da Literatura, País do Artesanato, País das Culturas Populares, País do Circo, País da Cultura Alimentar, País das Artes Visuais, País das Conexões Visuais e País das Conexões Criativas.