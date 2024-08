Festival Pernambuco Meu País acontece neste final de semana em Gravatá

Depois de passar por Taquaritinga do Norte e Serra Negra, em Bezerros, nos dois últimos finais de semana, o Festival Pernambuco Meu País será promovido no município de Gravatá a partir desta sexta-feira (26) e seguindo até o próximo domingo (28). Serão realizadas dezenas de ações culturais com artistas pernambucanos e nacionais, espalhados em dez palcos/linguagens espalhados pelo centro e demais distritos da cidade. Nesta edição, o festival irá inaugurar os polos País do Cinema e País das Brincadeiras, este último destinado ao público infantil, além de apresentações do Conservatório Pernambucano de Música (CPM).

Para a secretária de Cultura de Pernambuco, Cacau de Paula, “o Festival Pernambuco Meu País é uma plataforma de construção de novos saberes e fazeres culturais, através do intercâmbio dos nossos artistas com artistas de todo País, e já está deixando um legado importante na formação e valorização da identidade pernambucana”.



A presidente da Fundarpe, Renata Borba, explica que o evento se coloca como uma política pública guiada por critérios que fortalecem e valorizam a cadeia produtiva do setor. “A curadoria tem como prioridade o protagonismo dos artistas, em especial da cultura popular, além das outras linguagens artísticas, bem como espaços de capacitação, entre tantas outras abordagens”, ressaltou.

PROGRAMAÇÃO

Em Gravatá, além do palco Pernambuco Meu País, outros polos voltados para as mais diversas linguagens artísticas também compõem a programação, como os palcos País da Literatura, País das Artes Cênicas, País do Circo, País das Culturas Populares, País da Música, País das Conexões Visuais e País da Cultura Alimentar. Além disso, terá a estreia do País do Cinema e País da Brincadeira. A proposta é promover ações voltadas para todos os públicos e de todas as idades.



O País do Cinema acontece durante os três dias de festival e a inauguração, na sexta-feira (26), ficará a cargo da Escola Técnica Estadual José Luiz Mendonça, às 14h, com a atividade literária “Comer Com Os Olhos”, com Luiz Eduardo Andrade. Em seguida, às 15h, acontece a Intervenção audiovisual da websérie Escritoras Negras de Pernambuco, com Odailta Alves.

Outro destaque é o País da Brincadeira dedicado ao público infantil, que traz a Caravana do Palhaço Xililique e Banda Pipoca e o Tio Bruninho, na sábado (27), a partir das 17h30, e Teatro de Mamulengos Mamusebá, Tio Geraldo e Joanah Flor - Pernambucaninhus, no domingo (28), a partir das 16h.

O festival também contará com apresentações especiais do Conservatório Pernambucano de Música (CPM), que devem acontecer na Igreja Matriz de Sant’Anna. No sábado (27), a partir das 16h, o Duo Fortíssimo e o Duo Gabriela Queiroz e Aleyson Scopel encantarão o público. No domingo (28), a partir das 15h, Saracotia e Confluir (CPM) ficam responsáveis pela trilha sonora.

Além disso, o Festival Pernambuco Meu País recebe uma edição especial do Gravatá Jazz durante a noite do sábado (27). A programação do polo terá início às 19h com o Clube do Jazz, seguido por Lancaster com participação de Wallace Seixas às 20h30, e Chico Oliveira junto com João Suplicy e a participação da Uptown Blues Band às 22h00. A cultura popular também marcará presença no País Culturas Populares, com apresentações de grupos como Ciranda Flor do Luar, Bloco de Samba Anarquistas Bole Bole, As Netas de Selma do Coco e Afoxé Ogbon Obá.



Haverá ainda ações de literatura, gastronomia, artes cênicas, artes visuais e música durante a programação. Na sexta-feira (26), às 14h, por exemplo, haverá a atividade literária: Do Agreste ao Sertão Um Encanto de Contação, com Eliane Sthefanir. No sábado (27), a partir das 10h, teremos a Cozinha pernambucana e pertencimento das cidades, com Thiago das Chagas; e a Intervenção Gastronômica: Cachaça e Gastronomia, uma cultura de histórias e sabores, com Priscylla Bernardo, às 15h30. Já no domingo (28), o palco País da Música recebe os artistas pernambucanos Daniel Olímpio e Djair Olímpio, Lucas Pereira,Tomás Henrique, Grupo Cambuca e Taiguara Borges.

De sexta (26) a domingo (28), o País Matrizes do Forró sediará muita música boa com As Fulô, Derso Luiz, Trio Forró Xodó, Renilda Cardoso, João do Pife e Banda Dois Irmãos; e Banda Fole de Ouro.



Além da intensa agenda de atividades, o público poderá curtir em Gravatá três dias de shows no palco Pernambuco Meu País. Na sexta-feira (26), sobem ao palco Rachel Reis, Tayara Andreza e Raça Negra. No sábado (27), Revoredo, Banda Cascabulho, Chico César e Vanessa da Mata. No último dia (28), Larissa Lisboa começa a festa seguida de Mãeana, Anavitória e Alceu Valença.

PERNAMBUCO MEU PAÍS

O Festival Pernambuco Meu País passará também pelos municípios de Pesqueira (2 a 4 de agosto), Caruaru (9 a 11 de agosto), Triunfo (16 a 18 de agosto), Arcoverde (23 a 25 de agosto) e Buíque (30 de agosto a 1º de setembro). Em todas as cidades, serão realizados shows, espetáculos teatrais e circenses, exposições visuais, mostras de cinema, intervenções artísticas e muitas outras atividades de linguagens como artesanato, design e moda, gastronomia e literatura, de forma gratuita, para todas as idades.



O objetivo é promover a conexão de linguagens artísticas pernambucanas e nacionais e apresentar à população do estado e turistas, de forma lúdica e comunicativa, uma conexão entre as regiões, cidades, identidades, gêneros, conceitos artísticos e dinâmicas do fazer de um povo que, historicamente, tem sua cultura como parte da identidade de estado-país. Ao todo, o Festival Pernambuco Meu País contará com 80% de artistas locais, beneficiando 700 mil pernambucanos de forma direta.