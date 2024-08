Zélia Duncan critica organização do Festival de Inverno de Garanhuns após tratamento 'sem profissionalismo' com sua equipe

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Artista foi atração do evento na noite do último sábado (27), no Palco Mestre Dominguinhos, com o show "Bailão ZD", que comemora os seus 60 anos

A cantora Zélia Ducan criticou o Festival de Inverno de Garanhuns em publicação no X (antigo Twitter). A artista, que foi atração do sábado (27), deu a entender que a sua equipe não foi tratada com profissionalismo durante a realização do evento.

"Não adianta nada me incensar como artista no camarim, se nos mesmos camarins, ou qq outro lugar do evento, todas as pessoas da minha equipe, não forem tratadas com profissionalismo, educação e gentileza. Que o Festival de Inverno de Garanhuns nunca mais esqueça disso", escreveu.

Não adianta NADA me incensar como artista no camarim, se nos mesmos camarins, ou qq outro lugar do evento, TODAS AS PESSOAS da minha equipe, não forem tratadas com profissionalismo, educação e gentileza. Que o Festival de Inverno de Garanhuns nunca mais esqueça disso. — Zélia Duncan (@zeliaduncan) July 30, 2024

No último sábado, Duncan dividiu o Palco Mestre Dominguinhos, o principal do festival, com artistas como Jam 212, Martins, Anavitória e Jota Quest.

O que diz a Prefeitura

O JC entrou em contato com a comunicação da Prefeitura de Garanhuns, que realizou o FIG:

"A Prefeitura de Garanhuns, por meio da Secretaria de Cultura, informa que toda a produção da artista Zélia Duncan foi tratada com o devido respeito e de forma cordial pelas pessoas que integraram a equipe do 32º Festival de Inverno de Garanhuns. Vale ressaltar, que este mesmo acolhimento foi destinado a todos aqueles que se apresentaram, seja no Polo Mestre Dominguinhos ou nos demais polos do evento", diz, em nota.

"A Secretaria de Cultura já manteve contato direto com a produção da artista Zélia Duncan para elucidação acerca do ocorrido, que só veio a conhecimento da pasta nessa segunda (29). Por fim, a Comissão Organizadora do 32º Festival de Inverno de Garanhuns ressalta o seu respeito a todos que compuseram a programação do evento, sejam eles artistas, produtores ou membros das suas respectivas equipes técnicas", finaliza.

Zélia no FIG

Com seu show "Bailão ZD", Zélia Duncan comemorou seus 60 anos com grandes sucessos que marcaram várias fases de sua carreira, além de canções do repertório afetivo da artista.

"Um show como o do Festival de Inverno é mais catártico e inspira um lado mais rock and roll, mais festa. Estava muito feliz, recebi muito carinho hoje e isso se reflete na apresentação", disse, em conteúdo de cobertura enviado pela comunicação do festival.

FIG

A 32ª edição do Festival de Inverno de Garanhuns foi encerrada neste domingo (28). Pela primeira vez realizado pela Prefeitura de Garanhuns, por meio da Secretaria de Cultura, o evento contou com 22 polos e mais de 500 atrações de diversas linguagens artísticas e culturais.

Ao longo de 18 dias de programação, cerca de 1,8 milhão de pessoas passaram pelas ruas da Suíça Pernambucana, prestigiando o maior festival multicultural da América Latina.