FIG 2024: Após embates, Prefeitura divulga programação com mais de 20 polos. Confira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Pela primeira vez sem participação direta do Governo do Estado, Festival de Inverno de Garanhuns divulgou grade a ser realizada entre 11 e 28 de julho

O Festival de Inverno de Garanhuns de 2024 teve a sua programação divulgada pela Prefeitura de Garanhuns nesta segunda-feira (10). O evento será realizado da 11 a 28 de julho e vai contar com mais de 20 polos de cultura.

Esse será o primeiro FIG totalmente organizado pela Prefeitura, após um embate com o Governo de Pernambuco acerca da realização da festa. A gestão estadual informou que ficaria de fora da organização em abril.

Por conta disso, muito se especulou sobre como seria essa programação. Seria o fim das várias linguagens artísticas, além da música? De acordo com a Prefeitura, o FIG manterá a presença de teatro, cinema, fotografia, dança, cultura popular, circo e gastronomia.

Programação

O Palco Mestre Dominguinhos, o principal da festa, terá atrações como Roupa Nova, José Augusto, Biquini Cavadão, Timbalada, Raphaela Santos, Os Paralamas do Sucesso, Ana Carolina, Maria Gadu, Pitty, Péricles, Nattan, Dorgival Dantas, Edson Gomes, Marcelo Falcão, Hungria e Jota Quest.

Também foram divulgadas as atrações dos polos de música: Palco Estação, Palco de Cultura Popular Ariano Suassuna, Palco Pop Zé da Macuca e Palco Forró Zé da Macuca, além do retorno do XVII Virtuosi na Serra, na Catedral de Santo Antônio.

Das outras linguagens, já foram reveladas algumas atrações dos polos Lona de Circo Índia Morena, Galeria Galpão, Teatro Infantil (CPC Sesc Garanhuns) Dança (Sesc Garanhuns).

De acordo com a comunicação do FIG, ainda existem informações a serem divulgadas para linguagens como teatro adulto e infantil, oficinas de literatura e de formação.

Mudanças

Em 2024, a Prefeitura vai promover as ações de literatura no Parque Luiz Carlos de Oliveira, localizado na Boa Vista, inaugurado em dezembro do ano passado. Antes, o polo literário ficava na Praça da Fonte Luminosa.

Outro polo que funcionará em novo endereço será a Galeria Galpão, que nesta edição recebe exposições de fotografia, artes visuais e ações de gastronomia na Escola Municipal Padre Agobar Valença, situada na avenida Caruaru.

Sesc e Sebrae

No Centro de Produção Cultural, Tecnologia e Negócios do Sesc-PE serão promovidas várias ações voltada para as linguagens de audiovisual, dança, teatro adulto, alternativo e infantil.

Já no Parque Euclides Dourado, a parceria com o Sebrae segue mantida para realização de mais um ano do Armazém das Artes e Negócios, com espaço destinado à comercialização de produtos do artesanato pernambucano.

Confira a programação do FIG 2024:

Dia 11 de julho (quinta-feira)

Polo Mestre Dominguinhos

20h Otto (PE) canta Reginaldo Rossi

21h Almério (PE)

22h40 14 Bis (MG)

0h20 Roupa Nova (RJ)

Dia 12 de julho (sexta-feira)

Polo Mestre Dominguinhos

20h Carlos e Fábio (PE)

21h Adilson Ramos (RJ)

22h20 Maciel Melo (PE)

23h50 Joanna (RJ)

1h30 José Augusto (RJ)

Dia 13 de julho (sábado)

Polo Mestre Dominguinhos

20h Ycaro Andrade (PE)

21h Yahoo (RJ)

22h20 Ritchie (RJ)

23h50 João Bosco (MG)

1h30 Biquíni (RJ)

Dia 14 de julho (domingo)

Polo Mestre Dominguinhos

20h Belinha Lisboa (PE)

21h Almir Rouche (PE)

22h40 Banda Eva (BA)

0h20 Timbalada (BA)

Dia 17 de julho (quarta-feira)

Polo Mestre Dominguinhos

20h Carla Marques (PE)

21h Conde Só Brega (PE)

22h40 Pablo (BA)

0h30 Raphaela Santos (PE)

Dia 18 de julho (quinta-feira)

Polo Mestre Dominguinhos

20h Andrea Amorim (PE)

21h Toni Garrido (RJ)

22h40 Barão Vermelho (RJ)

0h30 Os Paralamas do Sucesso (RJ)

Dia 19 de julho (sexta-feira)

Polo Mestre Dominguinhos

20h Mirelly Araújo (PE)

21h Kell Smith (SP)

22h40 Maria Gadú (SP)

0h20 Ana Carolina (MG)

Palco Estação (Centro Cultural Alfredo Leite Cavalcanti)

18h Lirinha (PE)

Lona de Circo Índia Morena (Parque Euclides Dourado)

14h / 16h30 Picadeiro Pernambucano

XVII Virtuosi na Serra (Catedral de Santo Antônio)

Em memória de Clóvis Pereira (1939 - 2024)

20h30 Orquestra Jovem de Pernambuco - Clóvis Pereira Filho (violino), Nilson Galvão (regente)

Palco de Cultura Popular Ariano Suassuna

12h Grupo de Xaxado Cabras de Lampião

13h20 Ciranda Mimosa

14h40 Maracatu Onça Dourada de Araçoiaba

16h Coco do Mestre Juarez

17h20 Boi Diamante de Arcoverde

Dia 20 de julho (sábado)

Polo Mestre Dominguinhos

20h Éberson Ávila (PE)

21h Paulo Ricardo (RJ)

22h40 Samuel Rosa (MG)

0h20 Pitty (BA)

Teatro Infantil - CPC Sesc Garanhuns

11h O Nariz

Palco Estação (Centro Cultural Alfredo Leite Cavalcanti)

18h Caíke Souza (PE)

Palco de Música Instrumental - Paulo Rafael (Parque Ruber van der Linden / Pau Pombo)

18h Nino Alves (PE)

19h30 Ivison Trio (PE)

21h Luciano Magno (PE)

Lona de Circo Índia Morena (Parque Euclides Dourado)

14h / 16h30 Disney Circo - O circo da Família Vidal

XVII Virtuosi na Serra (Catedral de Santo Antônio)

20h30 Ensemble Vocal Cantamus Collegium Musicum do Recife - Gilson Celerino (regente)

Palco de Cultura Popular Ariano Suassuna

12h Cavalo Marinho Boi Pintado - Patrimônio Vivo de Pernambuco

13h20 Maracatu Baque Mulher

14h40 Caboclinho Canindé de Goiana - Patrimônio Vivo de Pernambuco

16h Batalhão 07

17h20 Ciranda da Rosa Vermelha do Recife

Palco Pop Zé da Macuca

18h Fada Carabina (PE)

19h N’Zambi (PE)

20h20 Erica Natuza (PE) - Um tributo a Bob Marley

Palco Forró Zé da Macuca

22h20 Valléria Santos (PE)

23h20 Laís Senna (PE)

0h40 Bia Marinho (PE)

Dia 21 de julho (domingo)

Polo Mestre Dominguinhos

20h Amor Eterno (PE)

21h Art Popular (SP)

22h40 Fundo de Quintal (RJ)

0h20 Péricles (SP)

Teatro Infantil - Sesc Garanhuns

11h O Pequeno Príncipe - Cênicas Cia de Repertório

Teatro Adulto - Sesc Garanhuns

19h Yerma - Atemporal

Palco Estação (Centro Cultural Alfredo Leite Cavalcanti)

18h Lukete (PB) - "A Rima Me Deu Rumo" Part. Juzé (PB)

Palco de Música Instrumental - Paulo Rafael (Parque Ruber van der Linden / Pau Pombo)

18h Nosso Jazz (PE)

19h30 Mongiovi Trio (PE)

21h Augusto Silva (PE)

XVII Virtuosi na Serra (Catedral de Santo Antônio)

20h30 Contracantos - Flávio Medeiros (regente)

Palco de Cultura Popular Ariano Suassuna

12h Projeto Batuque Eternos Rufar de Tambor

13h20 Mestre Galo Preto - Patrimônio Vivo de Pernambuco

14h40 Maracatu Estrela Brilhante de Nazaré da Mata

16h Mestre Bi e Ciranda Bela Rosa

17h20 Pastoril Luz do Amanhecer

Palco Pop Zé da Macuca

18h40 Barbarize (PE)

20h Romero Ferro (PE) - Frevália

Palco Forró Zé da Macuca

22h Sarah Leandro e o Forró de Bodocó (PE)

23h20 Cristina Amaral (PE)

Dia 22 de julho (segunda-feira)

XVII Virtuosi na Serra (Catedral de Santo Antônio)

20h30 Paula Bujes (violino e rabeca)

Palco de Cultura Popular Ariano Suassuna

12h Boi Cara Branca de Limoeiro

13h20 Reisado do Mestre João Tibúrcio

14h40 Ciranda Brasileira

16h Coco de Mulheres

17h20 Afoxé Ylê Xambá

Palco Pop Zé da Macuca

18h Tatupeba (PE)

19h Vinícius Barros (PE)

20h20 Mombojó (PE) - Carne de Caju

Palco Forró Zé da Macuca

22h20 Cláudio José (PE)

23h20 Valdinho Paes (PE)

0h40 Mariana Aydar (SP) - "Forró da Mari"

Dança - Sesc Garanhuns

19h Grupo Grial - Uma Mulher Vestida de Sol

Dia 23 de julho (terça-feira)

Dança - Sesc Garanhuns

16h Eric Ferreira - Em Pedaços

Teatro Adulto - Sesc Garanhuns

19h Adriana Birolli - Não! A comédia para quem tem dificuldade de dizer não

Lona de Circo Índia Morena (Parque Euclides Dourado)

14h / 16h30 Escola Pernambucana de Circo

XVII Virtuosi na Serra (Catedral de Santo Antônio)

20h30 Quinteto Pernambucano

Palco de Cultura Popular Ariano Suassuna

12h Grupo Cultural Caboclo de Lagoa de Itaenga

13h20 Maracatu Leão Formoso

14h40 Grupo Negras Ubuntu

16h Maracatu Nação Baque Forte

17h20 Ciranda da Rosa Vermelha do Recife

Palco Pop Zé da Macuca

18h Rogério e os Cabra (PE)

19h Em Canto e Poesia (PE)

20h20 Siba e a Fuloresta (PE)

Palco Forró Zé da Macuca

22h20 Mourinha do Forró (PE)

23h20 Savinho do Acordeon (PE)

0h40 Mayana Neiva (PB) - "Tá tudo aqui dentro"

Dia 24 de julho (quarta-feira)

Polo Mestre Dominguinhos

20h Mônica Almeida (PE)

21h Magníficos (PB)

22h40 Dorgival Dantas (RN)

0h20 Nattan (CE)

Dança - Sesc Garanhuns

16h Babi Johari - Corpos e Sonoridades Híbridos

Teatro Adulto - Sesc Garanhuns

19h Tempo de Vagalume (PE)

Lona de Circo Índia Morena (Parque Euclides Dourado)

14h / 16h30 Circo do Cheirosinho

XVII Virtuosi na Serra (Catedral de Santo Antônio)

20h30 Luis Felipe de Oliveira (piano)

Palco de Cultura Popular Ariano Suassuna

12h Netas de Selma

13h20 Quadrilha Junina Raízes do Nordeste

14h40 Cavalhada da APAE

16h Mestre Josuel Caboclo

17h20 Cortejo e Apresentação da Sociedade dos Bacamarteiros do Cabo

Palco Pop Zé da Macuca

18h Linz (PE)

19h Alkymenia (PE)

20h20 Black Pantera (MG) - Show ‘Perpétuo’

Palco Forró Zé da Macuca

22h20 Mateus Cordeiro (PE)

23h20 Ari de Arimatéa (PE)

0h40 Nádia Maia (PE)

Dia 25 de julho (quinta-feira)

Polo Mestre Dominguinhos

20h João Netto (PE) - "Um Tributo ao Reggae"

21h Tribo de Jah (MA)

22h40 Edson Gomes (BA)

0h20 Marcelo Falcão (RJ)

Teatro Adulto - Sesc Garanhuns

19h Magiluth - Miró: Estudo nº 2

Lona de Circo Índia Morena (Parque Euclides Dourado)

14h / 16h30 Índia Morena

Palco Estação (Centro Cultural Alfredo Leite Cavalcanti)

18h Isadora Melo (PE)

Palco de Música Instrumental - Paulo Rafael (Parque Ruber van der Linden / Pau Pombo)

18h Duo Bassax - Joãozinho Souza e Ivanar Nunes (PE)

19h30 Nelson Brederode (PE)

21h Gilú Amaral (PE)

XVII Virtuosi na Serra (Catedral de Santo Antônio)

20h30 Adam Marec, violão (Eslováquia)

Palco de Cultura Popular Ariano Suassuna

12h Samba de Coco da Cachoeira da Onça

13h20 Grupo Percussivo Tambores D'Saia

14h40 Maracatu Rural Leão Vencedor de Chã de Alegria

16h Banda de Pífano Fulni-ô de Águas Belas

17h20 A Lenda do Boi Bumbá

Palco Pop Zé da Macuca

18h Bule (PE) - "Dançando Sem Ninguém Me Ouvir"

19h Uana (PE)

20h20 Felipe Cordeiro (PA)

Palco Forró Zé da Macuca

22h20 Wallace Santos (PE)

23h20 Forró Sensação (PE)

0h40 PV Calado (PE)

Dia 26 de julho (sexta-feira)

Polo Mestre Dominguinhos

20h Leirbag MC (PE)

21h Wiu (CE)

22h40 Teto (BA)

0h20 Hungria (DF)

Dança - Sesc Garanhuns

16h Espetáculo Frevodrilha

Teatro Adulto - Sesc Garanhuns

19h Sarau Produções - Musical ‘Viva o Povo Brasileiro’

Lona de Circo Índia Morena (Parque Euclides Dourado)

14h / 16h30 Circo do Cheirosinho

Palco Estação (Centro Cultural Alfredo Leite Cavalcanti)

18h Juliano Holanda (PE)

Palco de Música Instrumental - Paulo Rafael (Parque Ruber van der Linden / Pau Pombo)

18h Mobile Jazz Band (PE)

19h30 Orquestra de Pau e Corda (PE)

21h Henrique Albino (PE)

XVII Virtuosi na Serra (Catedral de Santo Antônio)

20h30 Leonardo Altino, cello (Estados Unidos) Ana Lúcia Altino, piano

Palco de Cultura Popular Ariano Suassuna

12h Banda de Pífanos Folclore Verde do Castainho

13h20 Boi Mimoso da Bomba do Hemetério

14h40 Coco do Mestre Biu

16h Grupo Cultural Reisado Gonzaga de Garanhuns

17h20 Coco Popular de Aliança

Palco Pop Zé da Macuca

18h Tamarineira Azul (PE)

19h Mazuli (PE)

20h20 Cascabulho (PE)

Palco Forró Zé da Macuca

22h20 Nando Azevêdo (PE)

23h20 Pecinho Amorim (PE)

0h40 Quinteto Violado (PE)

Dia 27 de julho (sábado)

Polo Mestre Dominguinhos

20h Jam 212 (PE)

21h Martins (PE)

22h20 Zélia Duncan (RJ)

23h50 Anavitória (TO)

1h30 Jota Quest (MG)

Dança - Sesc Garanhuns

16h Cia de Dança Giselly Andrade - Nas Batidas da Tradição

Teatro Adulto - Sesc Garanhuns

19h Sarau Produções - Musical ‘Viva o Povo Brasileiro’

Teatro Infantil - Sesc Garanhuns

11h Teatro de Sombras

Palco Estação (Centro Cultural Alfredo Leite Cavalcanti)

18h Marcelo Jeneci (SP)

Palco de Música Instrumental - Paulo Rafael (Parque Ruber van der Linden / Pau Pombo)

18h Olegário Lucena (PE)

19h30 Cláudio Rabeca (PE)

21h Sá Grama (PE)

Lona de Circo Índia Morena (Parque Euclides Dourado)

14h / 16h30 Circo Alves

XVII Virtuosi na Serra (Catedral de Santo Antônio)

20h30 Orquestra Jovem de Pernambuco Rafaell Altino, viola (Dinamarca) Leonardo Altino, cello

Palco de Cultura Popular Ariano Suassuna

12h Orquestra Frevo Art Show

13h20 Pernambucaneando

14h40 Som dos Tambores

16h Bloco Lírico Carnavalesco Damas e Valetes

17h20 Chegada do Cortejo do Boi da Macuca

Palco Pop Zé da Macuca

18h Revoredo (PE)

19h Mundo Livre S/A (PE)

20h20 Banda Eddie (PE) - 35 Anos

Palco Forró Zé da Macuca

22h20 Pedrinho Pontes (PE)

23h20 Terezinha do Acordeon (PE) - 60 Anos de Forró

0h40 Mestre Gennaro (PE)