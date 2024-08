Festival Pernambuco Meu País chega em Triunfo com Jorge Aragão, Tierry e mais. Confira programação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Nomes como Lucy Alves e Tierry também agitam o palco principal do festival que contará com três dias de várias expressões artísticas pela cidade

O Festival Pernambuco Meu País chega em Triunfo, no Sertão, neste próximo fim de semana, da sexta-feira (16) ao domingo (18). São mais de 60 atrações, entre música, circo, teatro, literatura, artes visuais, fotografia e nossa cultura popular.



Leia Também Governo Raquel Lyra atualiza o Circuito do Frio e busca consolidar marca própria na cultura com o Festival Pernambuco Meu País

O palco Pernambuco Meu País, o principal do evento, recebe Jorge Aragão, Gerlane Lops e Mombojó na sexta. No sábado, de Tierry, Conde Só Brega e o projeto Rossi Original, homenageando o rei do brega, Reginaldo Rossi. A última noite fica com Toni Garrido e Biquíni, Lucy Alves e Natascha Falcão.

Mais palcos

A Praça do Avião será o território do País da Música, que também conta com três dias de representantes da música local. Passarão por lá nomes como Tagore, Tonfil, Bongar, Etnia e Verdes e Valterianos, com uma programação começando já no fim da tarde.

O mesmo espaço recebe mais cedo o País das Culturas Populares, recebendo ícones das expressões culturais, entre caboclinhos, caboclinho, coco, afoxé, maracatu e frevo. Mas para além da Praça do Avião, as divisas desse país também se ampliam com os cortejos que percorreram a cidade.

Caretas de Triunfo - FUNDARPE

Já na sexta, um partirá da Praça do Avião e seguirá até o Palco Pernambuco Meu País, com os Caretas de Triunfo, acompanhados pelo Boi Charmoso, Urso da Peleja, Caboclinhos Canindé do Recife e Zé Puluca.

O circo também estará presente em Triunfo, no País das Conexões Urbanas, com números de palhaçaria durante as tardes. O mesmo país também recebe ações de dança, que também estará presente no País das Artes Cênicas, com o espetáculo "Sopro D’água", no Theatro Cinema Guarany, além da oficina de breakdance "Pernambuco, berço do hip-hop: oficina de break".

A literatura, que estabelece o território do seu país na Fábrica de Criação Popular do Sesc, com fóruns, um lounge literário, além de se espalhar pelos bairros da cidade com mais uma empreitada da ação Livros Livres. Já a Praça Carolino Campos será o espaço do País das Conexões Visuais.

Confira a programação completa do Festival Pernambuco Meu País em Triunfo:

Palco Pernambuco Meu País

Sexta, 16 de agosto

19h - Espetáculo Pe Meu País

20h30 - Mombojó

22h - Gerlane Lops

23h30 - Jorge Aragão

Sábado, 17 de agosto

19h - Labaredas

20h30 - Rossi Original

22h - Conde Só Brega

23h30 - Tierry

Domingo, 18 de agosto

18h - Natascha Falcão

19h30 - Lucy Alves

21h - Biquini

22h50 - Toni Garrido

País da Música - Praça do Avião

Sexta, 16 de agosto

18h - Verdes & Valterianos

19h20 - Babi Jaques

Sábado, 17 de agosto

17h - Neris Rodrigues e o Trombonando

18h20 - Tagore

19h40 - Tonfil

Domingo, 18 de agosto

17h - Tio Zé Bá

18h20 - Etnia

19h40 - Grupo Bongar

País das Culturas Populares - Cortejo (Praça do Avião até o Palco Pernambuco Meu País)

18h - Urso da Peleja, Boi Charmoso, Caretas de Triunfo, Tribo Caboclinho Canindé e Zé Puluca.

País da Cultura Popular - Praça do Avião

Sexta, 16 de agosto

14h - Grupo de Matrizes Africana Obá Aiyê

16h - Os Caboclinhos da Jurema

Sábado, 17 de agosto

14h - Samba de Véio da Ilha de Massangano

15h - Zeca do Rolete

Domingo, 18 de agosto

13h - Grupo Sertão Maracatu

14h - Afoxé Ylê Axè Oxum Jagurá

15h - Orquestra de Frevo Clube Central Isaias Lima

País das Conexões Urbanas

Sexta, 16 de agosto

15h30 - Caminhos (Palhaço Sequinho)

Sábado, 17 de agosto

15h30 - Palhaçadas - Histórias de um Circo sem Lona

Domingo, 18 de agosto

15h30 - Atrapalhaços - Intervenção de Palhaçaria

País das Conexões Visuais

16 a 18 de agosto

10h às 20h - Vozes Silenciadas: Um Retrato da Resistência Indígena e Quilombola

País das Conexões Visuais - Praça Carolino Campos

Sexta e sábado (16 e 17)

12h às 20h - Urbanização: Transformações e Consequências na Sociedade Contemporânea

Sábado e domingo (17 e 18)

19h - Milena de Lima Travassos - Fábula

País das Conexões Visuais (Fotografia)

Sexta a domingo (16 a 18)

10h às 20h - Circulação da Exposição Como uma Pedra

País das Conexões Visuais (Fotografia) - Coreto

Sexta a domingo (16 a 18)

12h às 20h - Intervenção Artística Fotográfica "Sorrir Junto"

País das Artes Cênicas (Dança) - Praça Carolino Campos

Sábado, 17 de agosto

18h - Sopro D'água

País das Conexões Urbanas (Dança)

Sexta, 16 de agosto

18h - Lumiar



Sábado, 17 de agosto

16h30 - Passo

Domingo, 18 de agosto

16h30 - Chegança: Um Auto Nordestino

País das Artes Cênicas (Dança) - Fábrica de Criação Popular Sesc

Sábado, 17 de agosto

14h - Pernambuco, Berço do Hip-Hop: Oficina de Break com Bboy Jaypeg

País da Literatura

Sexta, 16 de agosto

19h - Popó - Poesia Popular Periférica

Sábado, 17 de agosto

19h - Nua aos 70 - Graça Nascimento

Domingo, 18 de agosto

18h - Na Boca Muitos Nomes - Maju e Carlos Gomes

País da Literatura - Fábrica de Criação Popular do Sesc

Sexta, 16 de agosto

10h às 16h - Lounge Literário

10h - Fórum de Mercado em Arte e Cultura: "Literatura Popular: A Poesia Viva do Pajeú" - Thaynnara Queiroz; Milene Augusto; Erivoneide Amaral, Taciana Enes, Dahbrada The Queen; Com mediação de Luna Vitrolira

Sábado, 17 de agosto

16h - Quem Descobriu o Azul Anil? - David Biriguy

10h às 16h - Lounge Literário

Domingo, 18 de agosto

10h às 18h - Lounge Literário

País da Literatura - Bairros da Cidade

Sexta a domingo

9h - Livros Livres

País das Artes Cênicas (Teatro) - Theatro Cinema Guarany

Sexta, 16 de agosto

19h - Seu Bonfim

Domingo, 18 de agosto

16h - Malassombros: Contos do Além Sertão

País das Artes Cênicas (Teatro)

Sexta, 16 de agosto

16h - Në Rope - A Fertilidade da Nossa Origem

Domingo, 18 de agosto

18h - Aquelas: Uma Dieta para Caber no Mundo

País das Conexões Urbanas (Teatro)

Sexta, 16 de agosto

14h - O Peru do Cão Coxo

Sábado, 17 de agosto

17h - Bamberê

Domingo, 18 de agosto

17h - Karingana Ua Karingana! Histórias de Áfricas