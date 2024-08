Daniel Coelho promete iniciar obras do Mercado da Várzea, caso eleito, em visita de campanha

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Daniel Coelho, candidato à Prefeitura do Recife pela coligação Recife Levado a Sério (PSD/PP/PODEMOS/Federação PSDB-CIDADANIA/PRD/MOBILIZA), realizou uma caminhada no bairro da Várzea, na Zona Oeste da capital, no segundo dia da campanha eleitoral, neste sábado (17). O ex-secretário de Turismo do Estado conversou com moradores e comerciantes da região.



Na visita, o candidato prometeu priorizar o início das obras de um mercado público para o bairro, dando condições mais estruturadas e confortáveis aos comerciantes e população.

Desde 2016, o Movimento Salve o Casarão da Várzea pede por obras para transformar o prédio do antigo Hospital Magitot em um mercado público. Após uma ação judicial, a Prefeitura do Recife publicou, em outubro de 2023, o aviso de licitação para contratar a empresa que será responsável pela reforma.

'Potencial gigantesco'

Até o momento, os feirantes utilizam espaços na rua. Durante a visita, um bolo de aniversário com imagem do ex-prefeito Geraldo Julio apareceu como ato de crítica ao PSB.

Daniel Coelho (PSD) visita o bairro da Várzea em segundo dia de campanha à Prefeitura do Recife - ARTHUR DE SOUZA/DIVULGAÇÃO

"O Mercado da Várzea é um símbolo da resistência dos comerciantes, mas também do descaso com o qual a cidade vem sendo tratada. Estamos vendo um espaço com um potencial gigantesco, mas que sofre com vários problemas, como falta de manutenção e higiene precária", disse Coelho, na visita.



Daniel esteve acompanhado da vice, Mariana Melo (PSDB), e de Davi Muniz, vereador e candidato à reeleição pelo PSD na Câmara. A caminhada passou pelas ruas Teixeira de Freitas e Vereador Luiz Gomes e na Avenida Amaro Gomes Poroca.

Desde as primeiras movimentações, Daniel Coelho vem deixando claro que busca uma polarização com João Campos, atual prefeito da capital Pernambucana. Na última sexta-feira (16), ele criticou a gestão do prefeito afirmando que a comunidade Caranguejo Tabaiares foi abandonada pela gestão atual e que o habitacional que haviam prometido nunca foi de fato construído.

Quem é o candidato

Daniel Coelho tem 45 anos, nascido em 4 de novembro de 1978, no Recife. Sua vida política iniciou em 2003, sendo eleito vereador pela primeira vez nas eleições municipais de 2004.

Após se reeleger como vereador em 2008, foi eleito deputado estadual no pleito de 2010. Entre 2015 e 2023, foi deputado federal por dois mandatos. Daniel também foi candidato a prefeito em outras duas eleições, em 2012 e 2016, terminando em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Entre 2023 e junho de 2024, foi Secretário de Turismo do Governo de Pernambuco.