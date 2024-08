Eleições 2024: Daniel Coelho dá o tom de sua campanha buscando polarização com João Campos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Nesta sexta-feira (16) começou, oficialmente, os atos de rua para a corrida eleitoral que decidirá prefeito, vice-prefeito e vereadores nos municípios de todos o país. Em suas primeiras movimentações, o candidato Daniel Coelho (PSD) deixa claro que busca uma polarização com João Campos, atual prefeito da capital Pernambucana.

Daniel Coelho criticou a gestão do prefeito afirmando que a comunidade Caranguejo Tabaiares foi abandonada pela gestão atual e que o habitacional que haviam prometido nunca foi de fato construído. João, por sua vez, respondeu a afirmação do candidato com a justificativa de que o projeto para a construção de moradias está em andamento.

Problema que se estende

O candidato do PSD como primeiro ato na manhã desta sexta-feira realizou uma caminha na comunidade junto a sua vice, Mariana Melo (PSDB), onde mostrou o local destinado ao habitacional. A promessa foi feita em 2013, quando um incêndio destruiu dezenas de palafitas durante o governo do ex-prefeito Geraldo Julio (PSB).

Na época do acontecido, Geraldo esteve no local e anunciou 176 novas moradias, mas desde lá até o momento não foram construídas. "Nossa prioridade é fazer o que precisa ser feito, sem falsas promessas. Nosso compromisso é contar a verdade sobre a cidade", afirmou Daniel Coelho.

O candidato representante da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, promete ação imediata aos moradores das áreas de risco. Segundo ele, vai relocar as pessoas para imóveis já disponíveis para 5 mil pessoas em situação de vulnerabilidade.

“O que a gestão do PSB não fez em 11 anos, nós vamos fazer no primeiro ano de governo", concluiu.

Agenda do candidato

Neste sábado (17), Daniel segue com sua campanha para o bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife, onde fará uma visita ao casarão histórico abandonado, o Magitot, com objetivo de ouvir os comerciantes sobre a situação do local.

O movimento "Salve o Casarão da Várzea" que, desde 2016, luta pela requalificação do espaço. Em outubro de 2023, a Prefeitura do Recife anunciou uma licitação para transformar o Casarão da Várzea em um mercado público, mas, ainda não começou.

Leia também: Proposta comunitária de intervenção para o Casarão da Várzea prevê boxes, palco, salas de exposição e horta