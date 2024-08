Quantos filhos tem Silvio Santos. Veja quem herda o patrimônio do dono do SBT

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Apresentador e dono do Sistema Brasileiro de Televisão estava internado no Hospital Albert Einstein e faleceu neste sábado pela manhã

O apresentador e dono do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), Silvio Santos, faleceu neste sábado, 17, anos 93 anos. Silvio deixa seis filhas, que passarão a dividir os negócios e a fortuna do pai.

Silvio é pai de Cintia, Silvia, Daniela, Patrícia, Rebeca, e Renata. Cintia, filha mais velha, é fruto do primeiro casamento de Silvio, com Maria Aparecida Vieira Abravanel, a Cidinha. Ainda com Cidinha, Silvio adotou Silvia, que tinha apenas três dias de vida. Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata são filhas do segundo casamento de Silvio, com Íris Pássaro Abravanel.

Quem herda o patrimônio de Silvio Santos?

Segundo informações da TV Record, em maio deste ano, Silvio teria realizado um acordo com as filhas, definindo a partilha da herança em R$ 100 milhões e outros bens e imóveis. De acordo com a revista Forbes, Silvio possui uma fortuna estimada em R$ 1,6 bilhão.

Em julho, a filha mais velha de Silvio, Cintia, confirmou em entrevista a Folha de São Paulo, que o pai realizou a partilha de uma parte da herança.

"O meu pai já dividiu, sim, uma parte da herança, e eu acho importante. Ele está tendo a oportunidade de ver o que nós estamos realizando com as coisas que ele construiu. Foi muito inteligente por parte dele poder acompanhar tudo", disse.