Qual a fortuna de Silvio Santos? Dono do SBT faleceu neste sábado

Apresentador e dono do Sistema Brasileiro de Televisão estava internado no Hospital Albert Einstein e faleceu neste sábado pela manhã

O apresentador e dono do SBT, Silvio Santos, faleceu neste sábado (17), deixando um patrimônio de R$ 1,6 bilhão, de acordo com dados da revista Forbes deste ano. Segundo a revista, ele seria o 209º mais rico do Brasil.

Mesmo com um alto valor de fortuna, o apresentador já esteve na lista de bilionários da Forbes, em 2013, na 59ª posição, com patrimônio líquido estimado em R$ 2,67 bilhões. Ou seja, em 11 anos, houve uma queda de 54,16% de desvalorização da riqueza de Silvio.

PARA QUEM VAI O PATRIMÔNIO?

A herança deIxada por Silvio Santos será dividida com a mulher, Iris Abravanel, e as filhas: Patricia, Rebeca, Silvia, Cintia, Daniela Beyruti e Renata Abravanel.

CONFIRMAÇÃO DA MORTE PELO SBT

O SBT confirmou a morte de Silvio em uma publicação no X.

"Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria. Para nós, o Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descansa em Paz que você sempre será eterno em nossos corações", diz a publicação.