Funeral de Alain Delon será no sábado em cerimônia reservada

O funeral do ator francês Alain Delon será realizado no próximo sábado (24), na cidade de Douchy, onde ele morava, e o corpo será enterrado em uma cripta em sua propriedade, respeitando a vontade do astro, informaram fontes oficiais e do seu entorno.

"Foi um pedido dele", disse à AFP Di Falco, ex-bispo da cidade de Gap e nome conhecido da Igreja Católica francesa.

Segundo os canais CNews e BFMTV, a cerimônia começará às 17h (12h de Brasília) em Douchy, onde o ator morava e morreu no último domingo, aos 88 anos.

O desejo de Delon era ser enterrado em sua propriedade, La Brulerie, perto de seus cães, um tipo de sepultamento que exige uma autorização especial, que o ator de "O Leopardo" havia solicitado, segundo fontes da Prefeitura.

Uma fonte que acompanha a organização do funeral informou à AFP que a autorização foi concedida ontem à família. Delon também havia solicitado que apenas as pessoas mais próximas a ele comparecessem ao funeral, sem qualquer tipo de homenagem nacional.

O ator morreu ao lado dos três filhos, Anthony, Anouchka e Alain-Fabien, que disseram estar "comovidos com o fervor e afeto mostrados na França e em todo mundo".

A prefeitura proibiu qualquer tipo de voo sobre La Brulerie até a noite de quarta-feira, para não perturbar a tranquilidade da família, que pediu respeito à privacidade ao anunciar a morte do ator.

O prefeito de Douchy-Montcorbon, que fica 140 km ao sul de Paris, declarou à AFP que a cerimônia poderia acontecer na igreja local, desde que não haja aglomeração. "A igreja é pequena e seria complicado ter pessoas do lado de fora", explicou.

Delon também expressou o desejo de ser acompanhado por seu cachorro Loubo, um pastor belga malinois.

Mas o cão não sofrerá eutanásia, informou na terça-feira a fundação de proteção dos animais fundada pela ex-atriz Brigitte Bardot, que era amiga de Delon.

Os filhos de ator de "O Samurai" concordaram em deixar o cachorro vivo, em coordenação com a fundação, que terá a missão de encontrar uma nova família para Loubo.

Embora os três filhos de Delon tenham anunciado a morte do pai em um comunicado conjunto, as divergências entre eles são notórias, incluindo demandas diferentes nos últimos meses de vida do ator.

O monsenhor Di Falco foi um dos religiosos que celebrou o funeral do ex-presidente Valéry Giscard d'Estaing em 2020.

D'Estaing também conseguiu autorização, rara na França, para ser enterrado em uma propriedade privada.