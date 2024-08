Veja como a morte de um ídolo pode desencadear o luto nos fãs

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

No último sábado (17/08), o anúncio da morte do apresentador Silvio Santos, aos 93 anos, comoveu o Brasil.

Conhecido por sua icônica prática de jogar aviõezinhos de dinheiro para a plateia, o comunicador marcou gerações e deixou um legado de saudade no coração de muitos, especialmente entre seus fãs, que enfrentam o processo de luto.

Entenda como esse sentimento pode ser prejudicial os fãs e sobre o sentimento de luto de pessoas famosas, abaixo!

Saiba como a morte de um ídolo pode desencadear o luto nos fãs

"Quando um ídolo morre, especialmente aquele com quem os fãs têm uma conexão emocional forte assim como esse grande comunicador, é comum que eles experimentem uma série de emoções intensas, como tristeza, negação e até mesmo depressão", afirma a psicóloga Tatiane Mosso.

Este processo, apesar de muitas vezes relativizado, pode ser explicado pela neurociência e a psicologia.

Como o cérebro lida com o luto?

Segundo a especialista, no nível neurobiológico, o cérebro dos fãs pode ser ativado de maneira semelhante à perda de um ente querido próximo.

"A região do cérebro associada ao processamento emocional, como o córtex pré-frontal ventromedial e a amígdala, pode estar envolvida na experiência do luto. Essas áreas podem desencadear respostas emocionais intensas e memórias associadas ao ídolo falecido", revela.

Além disso, a psicologia desempenha um papel fundamental na compreensão do luto.

"Existem diferentes teorias e modelos que explicam as fases e processos pelos quais as pessoas passam durante o luto, como o modelo de Kübler-Ross, que descreve as fases de negação, raiva, negociação, depressão e aceitação", esclarece Tatiane Mosso.

"No entanto, é importante ressaltar que o luto é uma experiência individual e única para cada pessoa, e nem todos passam por todas as fases descritas".