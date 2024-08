Pernambuco Meu País chega a Arcoverde com Capital Inicial, Francisco El Hombre, Negra Li e mais. Confira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Festival Pernambuco Meu País se despede do Sertão neste fim de semana, com sua parada em Arcoverde, com programação da sexta-feira (23) ao domingo (25).

O polo principal, montado na Praça da Bandeira, terá atrações como Capital Inicial, Negra Li, Francisco El Hombre, Lia de Itamaracá, Matheus Fernandes e mais.

São mais de 20 polos, 100 atrações, divididas entre 10 linguagens artísticas, como teatro, dança, circo, artes visuais, fotografia e cultura popular. Esse é o penúltimo final de semana da primeira edição do festival, que ainda passará por Buíque (30 de agosto a 1º de setembro).

Cortejo

O Cortejo Brincantes parte nesta sexta-feira da Estação até o palco Pernambuco Meu País, levando nomes como o Maracatu Estrela Brilhante de Igarassu, Tribo Caboclinho Tupinambá, Cavalhada Tamboril, Clube Carnavalesco Vassourinhas de Olinda, Maracatu de Baque Solto Estrela Brilhante de Nazaré da Mata e Boi Arco de Ouro de Arcoverde.

E a programação segue no País das Culturas Populares, na Praça Manoel Caetano Brito, na lateral da Igreja Nossa Senhora do Rosário, Aldeia Velha e na Rua Leonardo Pachêco Duque.

A música também tem seu espaço para além do palco Pernambuco Meu País, com seu próprio país, seja na Rua da Escadaria, com nomes como Uana, Bell Puã, Gean Ramos e o Violeiro Bacurau Trio, assim como na Igreja de São Cristóvão, com a música instrumental e erudito conduzindo as noites.

Infantil, circo e mais

Para a criançada, temos o retorno do País das Brincadeiras, com atividades infantis em teatro, música, cultura popular, localizado no anfiteatro da antiga Estação Ferroviária.

A programação ainda conta com o País das Conexões Urbanas, também com teatro e dança. Quem também está de volta é o País do Circo: Lona Alakazam, com apresentações para todos os públicos durante o final de semana inteiro.

Confira a programação completa do Pernambuco Meu País em Arcoverde:

Palco Pernambuco Meu País

Sexta, 23 de agosto

19h - Espetáculo Pernambuco Meu País

20h30 - Luana Tavares

22h - Negra Li

23h30 - Francisco El Hombre

Sábado, 24 de agosto

19h - Berinho

20h30 - Lipe Lucena

22h - Nanara Bello

23h30 - Matheus Fernandes

Domingo, 25 de agosto

18h - Lia de Itamaracá

19h30 - Clayton Barros

21h - Jorge Du Peixe

22h50 - Capital Inicial

País da Música - Rua da Escadaria

Sexta, 23 de agosto

17h - Cacau Arcoverde

18h20 - Gean Ramos

Sábado, 24 de agosto

17h - Killaue

18h20 - Bell Puã

19h30 - Uana

Domingo, 25 de agosto

17h - João Paulo Rosa e o Eito

18h20 - Leandro Vaz

19h40 - Violeiro Bacurau Trio

País das Culturas Populares - Rua da Escadaria

Sexta, 23 de agosto

13h - Banda de Pife e Zabumba São Sebastião

14h - Mestre Josuel Caboclo

15h - Afoxé Oyá Alaxé com o Espetáculo: Ilê Idilé Mimó - O Terreiro da Família Sagrada

Sábado, 24 de agosto

13h - Cavalo Marinho Boi Matuto

14h - Grupo Coco dos Pretos

15h - Afoxé Omo Nilê Ogunjá

Domingo, 25 de agosto

13h - Xaxado Raízes do Amanhã

15h - Mestre Galo Preto

16h - Samba de Coco Trupé de Arcoverde

País das Culturas Populares - Cortejo - Estação Ferroviária

Sexta, 23 de agosto

18h - Maracatu Estrela Brilhante de Igarassu, Tribo Caboclinho Tupinambá, Cavalhada Tamboril, Clube Carnavalesco Vassourinhas de Olinda, Maracatu de Baque Solto Estrela Brilhante de Nazaré da Mata, Boi Arco de Ouro de Arcoverde.

País das Brincadeiras - Anfiteatro Estação Ferroviária

Sexta, 23 de agosto

14h - Teatro História de Mamulengo

15h - Luanda Ruanda - História Africana

Sábado, 24 de agosto

14h - Samba de Coco Eremin

15h - Cia Conta - Gotas com o espetáculo Histórias Pontilhadas

Domingo, 25 de agosto

14h - Grupo de La Ursa Mirim Nova Geração

País das Conexões Criativas

Sexta, sábado e domingo (23, 24 e 25 de agosto)

10h às 20h - Intervenção de Moda: Sertão Sagrado: Moda, Ancestralidade e Resistência; Intervenção: Lambe Lambe Pela Cidade

Sábado, 24 de agosto

13h às 17h - Experimentação lúdica com o figurino do samba de coco

Domingo, 25 de agosto

10h às 13h - Experimentação Lúdica com o Figurino do Coco de Roda.

Pais das Artes Cênicas (Dança) - Antiga Estação Ferroviária

Sexta, 23 de agosto

16h - Um espetáculo para eternizar

Sábado, 24 de agosto

16h - Ovo

Domingo

16h - O São João Encantado

País da Literatura - Antiga Estação Ferroviária

Sexta, 23 de agosto

18h - Odailta Alves com o Recital: Sarau Mala Preta

Sábado, 24 de agosto

18h - MESA E GLOSAS - MULHERES DE REPENTE

Domingo, 25 de agosto

18h - Recital “Cantando e recitando poemas”, com Gael Vila Nova

País das Artes Cênicas (Teatro) - Antiga Estação Ferroviária

Sexta, 23 de agosto

19h - Eron Vilar com o espetáculo Se Eu Fosse Malcon

Sábado, 24 de agosto

19h - Coletivo À Margem com o espetáculo Xirê

Domingo, 25 de agosto

18h - O Dia em que a Morte Sambou

País do Circo: Lona Alakazam - Cecora

Sexta, 23 de agosto

15h - Riso Interior - Teatro de Retalhos

16h - Picadeiro Pernambuco - Centro Carcará

18h - Picadeiro Pernambuco - Centro Carcará com o espetáculo: Picadeiro Pernambuco



Sábado, 24 de agosto

16h - Circo Amazonas

18h - Circo Malandrinho com o espetáculo: A Mágica Sempre Acontece



Domingo, 25 de agosto

16h - Circo Itinerante Alves

18h - Circo Itinerante Alves

País das Conexões Urbanas (Dança) - Praça Virginia Guerra

Sexta, 23 de agosto

16h - Baticum

17h - Pontilhados

Sábado, 24 de agosto

16h - Corpos e Sonoridades Híbridos

18h - Lumiar

Domingo, 25 de agosto

16h - Aula espetáculo: O Frevo

16h30 - Batalha All Style



País das Conexões Urbanas (Teatro) - Praça Virginia Guerra

Sábado, 24 de agosto

15h - Na Bagagem Poesia

País das Conexões Visuais

Sexta, sábado e domingo (23, 24 e 25 de agosto)

Allan Luna - Exposição fotográfica Encantados

PV Ferraz - Exposição fotográfica Retrato Louco

John Wesley com a intervenção artística: Retratos do Sertão: Um Olhar Fotográfico Sobre a Cultura Popular

Nando Zevê - Vivência Lambidaço

País das Artes Cênicas (Dança) - Sesc Escadaria

Sexta, 23 de agosto

18h - Sopro D’água

Sábado, 24 de agosto

18h - Metamorfose

Domingo, 25 de agosto

18h - Vinte 7

País das Artes Cênicas (Dança) - Sesc Sala de Dança

Sábado, 24 de agosto

9h - Oficina Corpo-Ambiente em Fluxo

14h - Serpenteia – Oficina Brinquedos e Brincadeiras: Universo Cultural da Ludicidade



País das Artes Cênicas (Teatro) - Teatro do Sesc

Sábado, 24 de agosto

17h - Narrativas Encontradas Numa Garrafa Pet na Beira da Maré



Domingo, 25 de agosto

16h - O Planeta Lilás



País das Conexões Urbanas (Dança) - Sesc Comedoria

16h30 - Corpos e Sonoridades Híbridos

País das Conexões Urbanas (Teatro) - Sesc Comedoria

Sábado, 23 de agosto

16h - O Menestrel Recita o Guardador de Rebanhos



Domingo, 25 de agosto

15h - Natasha Disantiago com o espetáculo Omo Iya



País das Culturas Populares (Zuzuada) - Caraíbas

Sexta, 23 de agosto

15h - Presépio Mamulengo Invenção Brasileira

16h - Boi Diamante de Arcoverde

17h - Coco de Mulheres

18h - Grupo Mazuca da Quixaba

País das Culturas Populares (Zuzuada) - Aldeia Velha

Sábado, 24 de agosto

15h - Luiz Lua Gonzaga

16h - O Veio Mangaba

17h - Cavalo Marinho Flor de Manjerona

18h - Grupo Cultural Coco Juremado

País da Cultura Alimentar - Centro de Gastronomia e Artesanato

Sexta, 23 de agosto

10h - Bolo de Noiva: Patrimônio de Pernambuco

Sábado, 24 de agosto

14h - A Nova Charcutaria Sertaneja

12h - Banda de Pífano Santa Luzia

16h - Carraspana: Patrimônio de Arcoverde

País da Música (Instrumental) - Igreja de São Cristovão

Sexta, 23 de agosto

16h - Combo CPM

20h - Fernando Muller

Sábado, 24 de agosto

16h - Lucas Tomazinho & Alejandro Aldana

20h - Stefan Iatcekiw



16h - O Curió

20h - Coro de Câmara CPM

País das Culturas Populares (workshop) - Sesc

Sexta, 23 de agosto

16h - Iran Calixto - Workshop Mulheres na Produção