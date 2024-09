Festival de Cinema Universitário começa no Recife; confira programação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Sessões ocorrem no Cineteatro do Parque e no Cinema da Fundação do Museu, oferecendo panorama da produção ao redor do Brasil e do mundo

A sexta edição do MOV - Festival Internacional de Cinema Universitário de Pernambuco tem início nesta terça (03), a partir das 19h30, com um cineconcerto inédito da banda Estesia. O coletivo artístico irá produzir um espetáculo sonoro para acompanhar a projeção do longa-metragem "Viajo Porque Preciso, Volto Porque te Amo (2009)", clássico dos cineastas Marcelo Gomes e Karim Aïnouz.

A programação do festival segue até sábado (7) com exibições de filmes nacionais e internacionais no Cinema da Fundação Joaquim Nabuco, na sala Museu, em Casa Forte. Todas as atividades são gratuitas, com ingressos disponíveis na plataforma Sympla.

Celebrando uma década de história, o VI MOV oferece um panorama da produção cinematográfica universitária ao redor do Brasil e do mundo, com exibições de mostras competitivas de filmes brasileiros e estrangeiros, além de sessões especiais com obras produzidas na Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba (EICTV) e projetos de egressos das universidade pernambucanas.

Confira a programação do 6º MOV:



Terça-feira (03/09) | Teatro do Parque

19h30 - Sessão Especial - CineConcerto Viajo Porque Preciso, Volto Porque te Amo - Marcelo Gomes, Karim Aïnouz, Brasil (2009), com a banda Estesia

Quarta-feira (04/09) | Teatro do Parque

15h - Competitiva Nacional 1 - Questões de Filhos

Do Tanto de Telha no Mundo - Bruno Brasileiro | UNIFOR (CE)

Retorno - Arthur Paiosi | IESB (DF)

Com Carinho - Pablo Félix | UFF (RJ)

O Que Fica de Quem Vai - André Zamith e Vinícius Cerqueira | USP (SP)

17h - Competitiva Nacional 2 - Para Fora de Nós

Fui na Feira - Ana Carolina Aliaga & Vitória Marques | Senac - Santo Amaro (SP)

Porto das Almas - Carolina Timoteo | UFS (SE)

Como Me Esquecer Do Inverno - Mari Moraga | DocNomads (UE)

Invasão ou Contatos Imediatos do Terceiro Mundo - Hugo Aquino e Maria Gazal | UFPE (PE)

19h30 - Competitiva Nacional 3 - O Sol Vê Tudo

YBY KATU - Geyson Fernandes | UFRN (RN)

Cida Tem Duas Sílabas - Giovanna Castellari | FAAP (SP)

Desconserto - Haniel Lucena | IFCE (CE)

Madrugada - Gianluca Cozza, Leonardo da Rosa | UFPEL (RS)

Céfidiquêm? - Carlos Alberto de Lima | Senac Santo Amaro (SP)

Quinta-feira (05/09) | Cinema do Museu

15h - Competitiva Internacional 1 - O Imediato do Contato

Lights - Jitka Nemikinsová (Tchéquia)

A Flight of the Last Dreamy Bird - Chaman Ramesh Kishan (India)

Land Song - Inês Ariana Pereira (Portugal)

Porcelain Dolls - Camila Kosfelder (Argentina)

DATÆTERNA - Axel Chemin (França)

The Snowdrops - Aidar Gainulla (Rússia)

16h40 - Competitiva Internacional 2 - Território e Identidade

Chers Parents - Adèle Shaykhulova (França)

Batrovci - Dan Grabnar (Eslovênia)

La Sombra Del Querer - Ale Gálvez (Chile)

Antim Aranya - Akash Shivaji Darade (Índia)

The Last Day - Mahmoud Ibrahim (Egito)

18h10 - Competitiva Internacional 3 - Hora do Terror

Etcetera - Noel Heath (Suécia)

Head Eaters - Pedram Gharehbaghi (Irã)

Metamorphosis - Meryem Jeferli (Rússia)

Nibbling of the Night - Gabi Bania (Reino Unido)

Roost - Luo Wan yi (China)

Dinner Time - Camille Britte (Bélgica)

The Strange Day when Augustine Lafarge decided to take revenge on an Englishman - Antoine Mathieu (Canadá)

19h35 - Competitiva Nacional 4 - Afetos e Outras Coisas

Bala Perdida - Maria Antônia Diniz e Julia Carvalho 2' | UFPE (PE)

Pedagogias da Navalha - Colle Christine, Alma Flora e Tiana Santos 15' | Cinema Nosso (RJ)

A Cachoeira dos Pássaros - Thiago Pombo 8' | UFPE (PE)

Amor Puro - Amanda Vieira 15' | UFRN (RN)

Habito - Fernando Santos 17' | UFRB (BA)

As placas são invisíveis - Gabrielle Ferreira 24' | ECA-USP (SP)

Sexta-feira (06/09) | Cinema do Museu

15h - Competitiva Internacional 4 - Retratos de Paisagem

Portrait of a train station - Justus Siebrecht (Alemanhã)

Ni Por Mil Puñados de Oro - Diego Rodriguez Guzman (Chile)

VI - Ornella Martina Zanoni (Argentina)

Honor - Rafael Mukaev (Rússia)

Macula - Sasha Stanislavovich Kozma (Rússia)

16h40 - Sessão Especial - Olhares Pernambucanos 1

O Risco de Amar - Gabriel Cândido 16' | UNIAESO

Encantinho: Ylê Axé Oxum Deym - Lucas Marçal e Ivana Milka 10' | UFPE

Reflorescer - Lara Salsa 8' | UNIAESO

Crimes Holandeses - Maria Clara Almeida 22' | UFPE

18h10 - Competitiva Nacional 5 - Filme Serve Pra Isso (69min)

Trabalho Caótico de Cinema - TCC - Ricardo Santos 10’ | UNIAESO (PE)

Cadê o mamulengo que tava aqui - Antônio Rafael 21’ | UFS (SP)

Eu Faço Loucuras Por Você - Gabriela Queiroz 11’ | AIC (SP)

Adorável Evolução - Jordana Beck 5’ | UFSC (SC)

Cabeça de Boi - Lucas Souto 18’ | UFC (CE)

MANIFESTA! - Rodrigo Luiz Martins 12’ | IFB (DF)

20h - Competitiva Nacional 6 - Para Dentro

Rezadeira - Diego Maia da Costa 9' | UFPA (PA)

Será Que as Casas Também Sentem Saudade? - Leandro Machado 5' | UFPE - CAA (PE)

Penumbra - Jonathan Aguiar 12' | USJT (SP)

Dança de Recordações - Emanuel de Matos 4' | UESB (BA)

De Noite na Cama - Malu Rizzo 15' | UFPE (PE)

Impressões do Jardim que Cultivei - Lucas Koury 16' | UFPA (PA)

Sábado (07/09) | Cinema do Museu

15h - Sessão Especial - Olhares Pernambucanos 2

Proletarização - Caio Arruda 5' | UNIAESO

O Amuleto - Gui Moreira 8' | UFPE

Entre o Rio e a Praça - Paulo Pontes 17' | UFPE

A Última Ceia - Luly 5' | UFPE

Duelo do Rodão - Lucas Marçal e Ivana Milka 8' | UFPE

Entre Papéis - André Assis 7' | UFPE

16h10 - Competitiva Internacional 5 - Manhã de Sábado (73 min)

Even Still, - Grey Anderson (Estados Unidos)

Where Dads Come - Darya Olshevskaya (Rússia)

Ice Lolly - Vaishnavi Laddha (India)

Farewell - Ming qi Zhuang (China)

My Father's Car - Vilmos Heim (Hungria)

A Mother Goes to the Beach - Pedro Hasrouny (Portugal)

17h45 - Competitiva Nacional 7 - História Recente Futura (75min)

Pálido Ponto Vermelho - Kalel Pessôa, Arthur Oliveira, Lucas Chefe 20' | UFPA (PA)

No Meio de Campo - Vinícius Menezes 14' | UNIFOR (CE)

Primavera Preta - Antonio Santos 13' | UFPE (PE)

Paçoca - Marçal Vianna 18' | Encontrarte (RJ)

Menina Semente - Tulio Beat 10' | ETE Nelson Barbalho (PE)

20h - Sessão Especial - "Us and the Night" - Audrey Lam / Austrália - 2024 (Longa-Metragem) (67m)

Domingo (08/09) | Encerramento e premiação no Armazém do Campo (Recife)

16h - DJ Set

18h - Pocket Show

19h - Cerimônia de premiação

20h30 - Show de Mun Há

21h30 - DJ Set

Oficinas:

Textão y Contracena - Oficina de Atuação com Nash Laila

03 a 05 de setembro

Narrativas Ligeiras - Oficina de roteiro com Edu Araújo

02 a 06 de setembro

Pós-produção de cor de baixo orçamento com Germana Glasner

03 a 04 de setembro

SERVIÇO

VI MOV - FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA UNIVERSITÁRIO DE PERNAMBUCO

De 3 a 7 de setembro | Teatro do Parque e Cinema do Museu - Fundação Joaquim Nabuco

Entrada gratuita

Contato: movfilmfestival@gmail.com

Site: mov-festival.com

Instagram: @movfestival