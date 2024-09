Casa de Projota é invadida em São Paulo; artista foi feito refém

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Assessoria do rapper divulgou nota oficial nesta terça-feira (17) confirmando o ocorrido. Projota estava em casa com os filhos no momento da invasão

Na madrugada desta terça-feira (17), a residência do rapper, compositor e ex-BBB Projota, localizada em São Paulo, foi invadida. Segundo comunicado da assessoria do artista, ele sofreu um assalto e foi mantido como refém durante a ação criminosa.

Os filhos do cantor, Marieva, de 3 anos, e Otto, de 1 ano também estavam presentes no local. No entanto, a equipe de comunicação de Projota não divulgou mais detalhes sobre o estado das crianças.

Itens de valor e ameaças

Segundo informações de reportagem do Brasil Urgente, no boletim de ocorrência consta o roubo de objetos de valor da casa de Projota, incluindo um veículo da marca Subaru, além de roupas e sapatos de grife. Durante o assalto, os invasores ainda teriam realizado transferências bancárias utilizando o celular do rapper.

Ainda segundo o boletim, os criminosos, que estavam armados, chegaram a ameaçar o cantor, além de filmarem e tirarem fotos do local, fazendo declarações provocativas como: "olha quem perdeu dessa vez".

Pronunciamento de ex-esposa de Projota

Tamy Contro, ex-esposa de Projota, usou suas redes sociais para falar sobre o ocorrido. Em um post no Instagram, ela tranquilizou os seguidores ao informar que estava retornando para São Paulo após o incidente. "As crianças estão bem. O Tiago [Projota] está bem na medida do possível, mas está resolvendo tudo o que precisa e em breve vai falar com vocês", escreveu.

A influenciadora também comentou sobre o impacto emocional do ocorrido, destacando o trauma enfrentado pela família. "O trauma é grande, só quem já vivenciou algo parecido consegue ter uma noção do desespero dele e das nossas famílias", acrescentou.

Ela finalizou seu pronunciamento expressando ansiedade para reencontrar os filhos e agradecendo o apoio recebido. "Desculpa a todos que não estou conseguindo responder, estou ansiosa pra poder ter meus filhos no colo, e só quando isso acontecer eu volto pra poder responder todos com tranquilidade", concluiu.

Nota oficial

Projota, conhecido por sua carreira musical e participação no reality show Big Brother Brasil, ainda não se manifestou oficialmente.

De acordo com nota publicada pela assessoria do cantor, Faz Produções, o artista está tomando as providências necessárias e deve se manifestar publicamente em breve.

Confira nota na íntegra: