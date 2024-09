Réveillon do Recife 2025 terá 19 atrações em quatro dias; confira programação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Claudia Leitte, Alok, Alceu Valença, Nattan, Jorge & Mateus, Almir Rouche e Henry Freitas estão entre as atrações da programação, no Pina

A Prefeitura do Recife anunciou nesta quarta-feira (18) a programação do Réveillon 2025. Os shows acontecerão na orla do Pina, no mesmo local de 2024, com grandes nomes da música brasileira, nos dias 26, 28, 29 e 31 de dezembro.

Este ano, os recifenses e visitantes da cidade contarão com um dia a mais de festa. As comemorações de réveillon começam logo após o Natal, no dia 26, com uma atração surpresa, que ainda será anunciada, e show da Orquestra Sinfônica do Recife. A festa se estende até o dia 31.

Entre as atrações confirmadas, estão Claudia Leitte, no dia 28, e Alok no último dia do ano. O artista que fará a contagem regressiva para o ano novo ainda não foi divulgado. Ao todo, serão 19 atrações, oferecendo uma programação variada e de alta qualidade para o público.



Entre as principais atrações ainda estão Alceu Valença, Nattan, Jorge & Mateus, Almir Rouche e Henry Freitas.

Investimento

Segundo a Prefeitura, o evento será promovido sem custos para os cofres públicos, com R$ 10 milhões de investimento da iniciativa privada (um acréscimo de R$ 3 milhões em relação ao ano anterior) e deve movimentar cerca de R$ 300 milhões em toda a cadeia turística.

Vale ressaltar que ainda serão divulgadas as atrações dos polos descentralizados, essas contratadas com recursos próprios da Prefeitura.

Programação completa do Réveillon do Recife 2025

26 de dezembro

Atração surpresa;

Orquestra Sinfônica do Recife.

28 de dezembro

Cláudia Leitte;

Alceu Valença;

Priscila Senna;

Raphaela Santos;

PV Calado.

29 de dezembro

Jorge e Mateus;

Xand Avião;

Henry Freitas;

Pablo;

Guilherme Ferri;

Letícia Bastos.

31 de dezembro