Réveillon Recife Marina 2025 divulga programação com atração internacional

A capital pernambucana se prepara para uma virada de ano inesquecível com a estreia do Réveillon Recife Marina. O Complexo Porto Novo Recife será o grande palco para este evento, que terá a queima de fogos em frente ao Novotel Recife Marina e à Recife Marina.

Em paralelo, às 23h, iniciará a espetacular programação dos shows no Recife Expo Center, empreendimento situado ao lado do hotel, oferecendo um verdadeiro conceito de resort de cidade.

O evento contará com buffet com serviço de open bar e buffet com uma Ilha do Restaurante Bargaço, mesa de doces de Lana Bandeira, e uma área decorada instagramável com o tema da festa: Volare.

O tema "Volare" remete à atração internacional da festa: a banda internacional Gipsy Kings, vencedora do prêmio Grammy e que durante dois anos estrelou o Réveillon do Burj al Arab, em Dubai.

A palavra "Volare" significa "voar" em italiano e transmite uma sensação de leveza, celebração e liberdade. Esse conceito pode ser associado ao desejo de um novo começo, o que é muito apropriado para uma festa de virada de ano memorável.

As vendas já estão abertas no link: www.reveillonrecifemarina.com

Line Up

Spok

Gipsy King

Letícia Bastos

Bateria da Mangueira

Endereço:

Recife Expo Center

Cais Santa Rita, 46

São José, Recife – PE

https://www.instagram.com/reveillonrecifemarina