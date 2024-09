REC’n’Play 2024: festival abre inscrições para concurso musical

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O REC’n’Play, um dos maiores festivais de tecnologia e inovação do Brasil, está com inscrições abertas para o concurso musical Let’s Play, voltado para artistas, bandas e DJs que queiram se apresentar no evento.

O concurso foca na valorização de trabalhos autorais. Ao final do processo, serão selecionado dois DJs e dois artistas ou bandas para se apresentarem no Carnaval do Conhecimento, parte da programação do festival. As inscrições podem ser feitas até o dia 25 de setembro pelo site.

Seletiva para o Let’s Play

A 6ª edição do REC’n’Play acontecerá no Bairro do Recife entre os dias 6 e 9 de novembro. A curadoria do Let’s Play divulgará os resultados preliminares no dia 10 de outubro.

Dez artistas ou bandas autorais e oito DJs serão selecionados para participar da fase eliminatória, que ocorrerá entre 18 e 20 de outubro, na Babylon Station, no Bairro do Recife.

As apresentações dos artistas e bandas acontecerão nos dias 18 e 19 de outubro, às 19h, com shows de 30 minutos.

Já os DJs terão 20 minutos de performance na eliminatória que será realizada no dia 20 de outubro, às 16h. O resultado final será anunciado no dia 21 de outubro pelas redes sociais e no site oficial do evento.

Regras para participação

Os interessados devem seguir algumas regras para a inscrição. Artistas e bandas precisam ter trabalhos autorais gravados em vídeo ou áudio e disponibilizados em plataformas online como Spotify, Deezer, YouTube, SoundCloud, Vimeo ou Google Drive.

Já os DJs devem enviar um trabalho autoral gravado em áudio ou um DJ set mixado (mixtape) de 20 minutos, também disponibilizado em plataformas online.

REC’n’Play 2024

Com o tema "O futuro nos conecta", a edição 2024 do REC’n’Play contará com diversas atividades além das apresentações musicais, como a "Arena de Negócios", a "Arena Gamer", palestras, oficinas, aulões preparatórios para o Enem, a "Arena de Robôs" e o "Polo Infantil".

O festival é organizado pelo Porto Digital, Ampla Comunicação e Sebrae Pernambuco.

Para mais informações e inscrições, acesse https://recnplay.pe