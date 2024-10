Gusttavo Lima afirma que não realizará mais shows para prefeituras: 'São os mais baratos'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O cantor Gusttavo Lima afirmou que não fará mais shows pagos por prefeituras. A declaração foi dada durante uma live transmitida nas redes sociais, na tarde dessa segunda-feira (30), ao lado do seu advogado, Cláudio Bessas.

"São os shows mais baratos. A gente faz um preço especial para ter acesso aos nossos fãs. Isso gera economia", disse. Ele destacou que tomou a decisão para evitar polêmicas que envolvam seu nome. "Se é isso que fica espetando o Gusttavo, então não vai ter mais".

A decisão foi tomada após a Polícia Civil de Pernambuco indiciar o cantor por lavagem de dinheiro e organização criminosa, no âmbito da Operação Integration, que investigou um esquema que teria movimentado cerca de R$ 3 bilhões. Outras 21 pessoas também foram indiciadas por esses dois crimes.

Shows em prefeituras



Recentemente, Gusttavo Lima foi contratado para realizar um show na cidade de Petrolândia, em Pernambuco, para a Festa do Padroeiro. O evento seria realizado para um público estimado de 37 mil pessoas, com o cachê do cantor sendo de R$ 1,1 milhão.

A contratação foi feita sem concorrência, por meio de inexigibilidade de licitação, o que gerou ainda mais críticas. Na semana passada, Lima optou por cancelar o show alegando "não ter condições psicológicas".

Os custos que cantores sertanejos causam aos cofres públicos de pequenas cidades do interior vêm causando polêmicas há anos.

Gusttavo Lima já foi alvo de investigações do Ministério Público de Roraima, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro por conta de cachês pagos com irregularidades por prefeituras. Um deles, de R$ 800 mil, foi pago pela Prefeitura de São Luiz (RO), com apenas 8.232 habitantes e o segundo menor Produto Interno Bruto de todo o estado de Roraima.

Em 2022, o cantor fez uma live para falar das polêmicas relacionadas aos contratos: "Gente, eu nunca me beneficiei de dinheiro público". "Acho que todos os artistas já fizeram shows de prefeituras. Isso é sobre valorizar a nossa arte. Então se a única coisa que a gente tem pra vender é a nossa música, é a nossa voz, a gente ganha dinheiro com isso. A gente paga as nossas contas com isso", disse.