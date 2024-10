Cinema São Luiz reabre com o Janela Internacional do Recife, em novembro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Governo de Pernambuco anunciou, nesta quinta-feira (17), que Cinema São Luiz será reaberto no dia 1º de novembro. Um dos cinemas de rua mais importantes do Brasil estava fechado para receber serviços de restauração, especialmente no forro danificado após o colapso do sistema de esgotamento de águas pluviais.

O equipamento cultural irá reabrir com a programação do 15º Festival Janela Internacional de Cinema do Recife, evento que conta com direção artística de Kleber Mendonça Filho e Emilie Lesclaux, entre 1º e 8 de novembro.

Janela Internacional

Durante os oito dias do evento, o Janela exibirá mais de 100 filmes, entre longas e curtas-metragens, distribuídos em cerca de 55 sessões. Os ingressos a preço popular estarão disponíveis em breve para compra pelo Sympla e nas bilheterias dos cinemas antes de cada sessão, sujeito à lotação da sala.

O festival também contará com exibições no Cinema da Fundação Joaquim Nabuco (Sala Museu), em Casa Forte.

Nesta edição, a equipe de curadoria é coordenada pelo programador, crítico e pesquisador Pedro Azevedo Moreira, e inclui uma equipe formada pelo realizador e curador recifense Felipe André Silva, a artista transmídia Biarritz, e o roteirista e diretor de cinema carioca Dodô Azevedo. A produção do Festival é de Juliana Soares e Dora Amorim, com direção artística de Kleber Mendonça Filho e Emilie Lesclaux.

O público terá a oportunidade de assistir a 10 longas-metragens dessa nova "safra" do cinema pernambucano na tela do São Luiz. A programação completa do Janela será divulgada em breve.

Recuperação

As obras de recuperação foram realizadas pela Secretaria Estadual de Cultura (Secult-PE) e pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e incluíram a recuperação da coberta, orçada em R$ 106 mil de investimento estadual, e a restauração do forro decorativo, no valor de R$ 1,3 milhão, por meio de recursos da Lei Paulo Gustavo.

“O Cinema São Luiz estava fechado desde novembro de 2021 e é uma prioridade desde o início do nosso governo. Sua reabertura é fundamental para o segmento audiovisual e representa um resgate da nossa cultura”, destacou a governadora Raquel Lyra.

Para a secretária estadual de Cultura, Cacau de Paula, a reabertura do São Luiz é um importante movimento para o aquecimento da economia do setor audiovisual local:

“A restauração do Cinema São Luiz, um monumento histórico da capital pernambucana, é uma ação da gestão estadual que fortalece o setor do audiovisual e da economia criativa, promovendo a geração de emprego e renda, além da questão afetiva de entregar para a população um equipamento cultural que é referência para o cinema brasileiro", disse.

A presidente da Fundarpe, Renata Borba, ressaltou a relevância do equipamento para a valorização da memória cultural pernambucana.

“É com a sensação de dever cumprido que reabrimos o Cinema São Luiz. Sabemos da importância deste equipamento cultural para o segmento do audiovisual e da economia criativa pernambucana, e ter de volta esse grande espaço faz parte da série de ações do Governo de Pernambuco voltadas para a preservação do patrimônio histórico e para a valorização da cadeira produtiva da cultura no Estado”, observou.

Reforma continua

Após a reabertura, outras melhorias seguem em curso para deixar o São Luiz mais moderno, seguro e acessível. A última fase de obras no cinema iniciou no mês de agosto passado, com a licitação da requalificação e acessibilidade do espaço cultural.

O serviço inclui a recuperação das marquises externas, a instalação de um sistema de prevenção e combate a incêndios, a requalificação dos banheiros com acessibilidade e a instalação de um elevador para os quatro pavimentos superiores.

Também será realizada a recuperação de danos em pisos, tetos, portas, luminárias e no icônico letreiro da fachada. A previsão é que, em dez meses, tudo esteja finalizado.

Cinema São Luiz

Inaugurado no dia 6 de setembro de 1952 e situado às margens do Rio Capibaribe, o Cinema São Luiz tornou-se um dos mais emblemáticos cinemas do Recife, prezando por essa arte em sua concepção clássica, com exibição em cineteatro.

Atualmente, é o de mais rica concepção artística e arquitetônica do Recife e um dos últimos cinemas de rua do Brasil.

O Cinema São Luiz foi fechado em 2022 para uma reforma realizada pela Secult-PE/Fundarpe ainda no final do governo de Paulo Câmara. A previsão de reabertura seria para o final daquele ano, o que não ocorreu, visto que foram encontradas novas situações pela empresa responsável pela obra.

Após chuvas torrenciais ocorridas no Recife, em fevereiro de 2023, o equipamento precisou ser totalmente interditado por medida de segurança.

Na ocasião, houve vazamento no sistema de captação de chuva do telhado, acarretando um transbordamento de calhas e colapso no sistema de esgotamento de águas pluviais, com consequente comprometimento de pontos da fixação do forro em gesso ornamentado, que agravaram o risco de desprendimento de partes dessas peças.