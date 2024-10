Panela do Jazz terá Quinteto Violado e mais shows gratuitos no Recife; confira programação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O festival Panela do Jazz volta a ocupar o bairro do Poço da Panela, na praça em frente à Igreja Nossa Senhora da Saúde, neste sábado (19), a partir das 14h. A programação gratuita faz tributo aos 120 anos do Mestre Capiba e terá show do Quinteto Violado - o primeiro após a morte do flautista Ciano, que fez parte do grupo por 43 anos.

Serão dez horas de atividades, incluindo ainda feirinha livre, exposições, artesanto e gastronomia. O evento também será transmitido ao vivo pelo canal do do Panela do Jazz no Youtube (@paneladojazz).

"O Panela do Jazz tem uma preocupação permanente com a valorização da cultura brasileira e da cena instrumental, através do jazz e da ponte com outras musicalidades nacionais e estrangeiras. É um evento para cultivar a relação com as múltiplas linguagens da arte e instigar a ocupação da rua, da cidade pela população", diz o produtor cultural Antonio Pinhêiro, idealizador e diretor-geral do evento.

Programação musical

Imagem do quinteto Quinteto Violado - Divulgação

A programação musical tem início com Neris Rodrigues e o Trombonando, às 17h. Continua com Laís de Assis Trio (às 18h30), Duo Repercuti (com o show "Duo Repercuti Convida Tambores da Xambá", às 20h), Gilú Amaral (às 21h30). No intervalo entre as exibições, quem comanda o som é o DJ Ari Falcão, com repertório de clássicos do jazz extraídos de discos em vinil.

O show do Quinteto Violado, que será instrumental, ocorre a partir das 23h.A homenagem ao mestre Capiba atravessa as apresentações do Panela em 2024, com influência dos improvisos do frevo e do jazz a cada performance sobre o palco.

Feira

A edição também marca a abertura da feira Olegarinha de Artes da Mulher, às 14h, voltada à economia criativa e ao empreendedorismo feminino e sob curadoria da designer e chef Cecília Montenegro.

O espaço presta homenagem à abolicionista e ícone da luta pela emancipação feminina Olegária Carneiro da Cunha, conhecida como Mãe do Povo por organizar bazares e outras atividades para arrecadar fundos e custear cartas de alforrias de escravizados na região.

Palhaçaria

Artistas circenses se apresentam a partir das 16h30. A Palhaça Vareta exibe o espetáculo "Desentupirada", com situações cômicas e inusitadas vivenciadas pela palhaça acometida por uma dor de barriga pouco antes de iniciar um show - tem contorcionismo, malabarismo, equilibrismo e música.

Às 17h30, é a vez do Palhaço Gambiarra fazer a performance "Um curto-circuito de risos", um passeio pela contação de histórias e pelos brinquedos populares a partir de vários números. As apresentações circenses são encerradas com o espetáculo "Meu Circo", da companhia Meu Circo, com previsão de início às 18h30.

Exposição

A exposição "Momento", concebida e montada pela fotógrafa francesa radicada no Recife Dominique Berthé e pelo artista plástico Imaraí Freitas, estará aberta a público na casa-atelier dela (Rua Álvaro Macêdo, 70) ficará aberta entre as 16h e 20h do sábado. As obras versam sobre trajetória, criações, expressões e linguagens da artista.

O fim de tarde será marcado pela exibição do Projazzções, incursão artística com a ideia de combinar harmonicamente imagens e músicas através da projeção de fotografias em sintonia com clássicos do jazz nacional e internacional. A proposta do fotógrafo Anderson Steves e do DJ Ernesto Jr. é evidenciar o diálogo e a sinergia criada pela combinação de vertentes artísticas de apreciação sensorial diferente - visual e auditiva.

Confira a programação do Panela do Jazz 2024:

Atividades

14h Feira Olegarinha de Artes da Mulher

16h-20h Exposição de artes Momento, de Dominique Berthé (Rua Álvaro Macedo, 70)

20h-1h Projazzções, dos fotógrafos Anderson Stevens e Beto Figueiroa e DJ Ernesto Jr. (Rua Álvaro Macedo, 54)



Palhaçaria e artes cênicas

16h30: Desentupirada, da Palhaça Vareta

17h30: Um curto-circuito de risos, do Palhaço Gambiarra

18h30: O meu circo, da Cia Circo Meu

20h00: A menina que tocava jazz, do Coletivo Resistência (teatro adulto)



Polo principal

16h00: Combo CPM

16h35: DJ Ari Falcão

17h: Neris Rodrigues e o Trombonando

18h: DJ Ari Falcão

18h30: Laís de Assis Trio

19h30: DJ Ari Falcão

20h: Duo Repercuti convida Os Tambores da Xambá

21h: DJ Ari Falcão

21h30: Gilú Amaral

22h30: DJ Ari Falcão

23h: Quinteto Violado Instrumental - 53 anos