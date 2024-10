Morre flautista membro do Quinteto Violado, Ciano Alves

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Na manhã desta segunda-feira (30), o mundo da música perdeu um dos seus grandes expoentes. O flautista Ciano Alves, integrante do grupo Quinteto Violado, faleceu aos 63 anos, conforme comunicado oficial da banda nas redes sociais.

Nascido em 1959, na cidade de Garanhuns, Agreste de Pernambuco, Ciano dedicou mais de quatro décadas à música, sendo uma figura bastante respeitada no cenário cultural nordestino.



O grupo Quinteto Violado, ao qual Ciano fez parte por tantos anos, expressou pesar profundo em uma nota publicada no perfil oficial no Instagram.

"É com triste pesar que informamos a todos sobre o falecimento do nosso irmão Ciano Alves, esse gênio da música, o nosso mago da flauta, ele que deixou um legado de mais de 40 anos de música com o Quinteto Violado", disse o comunicado , destacando não apenas o talento do músico, mas também seu caráter generoso.

O legado de Ciano Alves no Quinteto Violado

Ciano Alves foi um dos pilares do Quinteto Violado, grupo que, ao longo de 52 anos de história, contribuiu significativamente para a preservação e reinvenção da música nordestina e brasileira.

O trabalho da banda é marcado pela fusão de ritmos regionais com influências eruditas e jazzísticas, criando uma sonoridade que celebra o cosmopolitismo artístico.

Com seu talento na flauta, Ciano ajudou a levar a música pernambucana para além das fronteiras do Estado e do País, encantando plateias em diferentes partes do mundo.

Sua dedicação e paixão pela arte não passou de uma figura indispensável no grupo, cuja proposta musical sempre foi aliar tradição e inovação.

O Galo da Madrugada, maior bloco carnavalesco do Recife com mais de 2 milhões de foliões por ano, também manifestou suas condolências pela perda de Ciano Alves.

Em uma nota, a agremiação ressaltou a contribuição para a música pernambucana e nordestina, enfatizando como o flautista, junto com seus colegas de grupo, ajudou a levar a cultura local a outros lugares.

“Começamos a semana com a triste notícia do falecimento do querido e gênio Ciano Alves, integrante do Quinteto Violado. Por mais de quatro décadas compondo o grupo, Ciano deixa um legado sem tamanho na música pernambucana e nordestina”, afirmou o bloco.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Galo da Madrugada (@galodamadrugada)

A música pernambucana

O falecimento de Ciano Alves marca o fim de uma era para o Quinteto Violado e para a música de Pernambuco.

O talento e carisma dele o fizeram um dos grandes nomes da flauta, deixando uma contribuição para a cultura nordestina.

A causa da morte ainda não foi divulgada, o velório acontecerá no nessa terça-feira (01) no cemitério Morada da Paz as 07h em Paulista -PE, de acordo publicação feita pelo perfil no Instagram do Quinteto Violado.