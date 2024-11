Onde assistir 'Ainda Estou Aqui'? Filme abre pré-venda de ingressos; confira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O filme nacional "Ainda Estou Aqui", dirigido por Walter Salles ("Central do Brasil"), abriu nesta sexta-feira (1º) a sua pré-venda de ingressos para sessões em todo o País.

Cotado para representar o Brasil na próxima edição do Oscar, o longa é estrelado por Fernanda Torres, Fernanda Montenegro e Selton Mello.

O longa-metragem ficará em cartaz em todas as principais redes de cinema do País, como Cinemark, Cinépolis, Kinoplex, Cinesystem, UCI, entre outras.

Para comprar ingressos, é necessário visitar os sites de cada uma das redes, ou o Ingresso.com, que disponibiliza bilhetes para diversos cinemas.

'Ainda Estou Aqui' por R$ 12

Na UCI, os ingressos para as sessões do dia 11 de novembro estarão no valor de R$ 12 para todos, sem distinção de meia ou inteira. A promoção faz parte do UCI Day, aniversário de 27 anos da rede.

"Ainda Estou Aqui" será exibido no próximo domingo, dia 3 de novembro, na XV Janela Internacional de Cinema de Recife, em sessão no Cinema São Luiz com a presença do diretor Walter Salles.

Prêmios

Nesta semana, o filme recebeu o Prêmio do Público de Melhor Filme de Ficção Brasileiro na 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.

O diretor Walter Salles comentou a nova premiação: "Este é um prêmio coletivo, dado para o filme como um todo. O prêmio do público celebra o encontro de um filme com quem o complementa".

Walter Salles, de "Ainda Estou Aqui", no 81º Festival de Veneza - FIORENZO DE LUCA/DIVULGAÇÃO

O filme já foi premiado pelo júri popular no Canada, no Vancouver International Film Fest e nos Estados Unidos, no Mill Valley Film Festival, na Califórnia.

Já o prêmio de melhor atriz em filme internacional foi dado para Fernanda Torres no Critics Choice Awards, em Los Angeles; e o prêmio de melhor roteiro para Murilo Hauser e Heitor Lorega no 81º Festival de Veneza, onde fez sua estreia mundial.

Sinopse de 'Ainda Estou Aqui"

O filme é ambientado no Rio de Janeiro dos anos 1970, quando o Brasil começa a enfrentar o endurecimento da ditadura militar. A trama acompanha a família Paiva, composta por Rubens, Eunice e seus cinco filhos, que têm uma vida comum até que Rubens, o pai, é levado por militares à paisana e desaparece.

Eunice, então, inicia uma busca incessante pela verdade sobre o destino do marido, uma luta que se estenderá por décadas, enquanto precisa se reinventar e buscar uma nova vida para si e para os filhos.