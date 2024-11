Natal de Garanhuns terá 73 dias de festa gratuita em 2024

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Edição deste ano do "Encantos do Natal" tem a expectativa de atrair 1,5 milhão de visitantes, com desfiles, cantatas e outras atrações musicais

encantos do natal

O ciclo natalino em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, começou na sexta-feira (1º) e vai até o dia 12 de janeiro de 2025. Este ano, serão 73 dias de programação gratuita, que inclui desfiles, cantatas, contação de histórias, atrações musicais, entre outros, além de mais de 20 pontos de decoração na cidade.

A expectativa é que o Encantos de Natal 2024 atraia 1,5 milhão de visitantes. O tema desta edição é Parque Encantado do Noel, e conta com elementos ligados à infância e à cultura do Papai Noel, além das figuras da Sagrada Família: Maria, José e o Menino Jesus.

Uma das novidades deste ano é a Praça Nevada na Praça Tiradentes. Já a Praça da Fonte Luminosa recebe o Parque das Renas. O Palácio Celso Galvão e a avenida Santo Antônio também estão entre os pontos principais da decoração.

“O evento natalino de Garanhuns está completando 21 anos. Estamos procurando inovar, nos reinventar e crescer a cada ano. O Encantos do Natal é um evento muito importante para a economia de Garanhuns e região e, nos próximos dias, vamos poder vivenciar o espírito natalino e do nascimento de Jesus”, declarou o prefeito Sivaldo Albino.

A abertura oficial ocorreu na sexta-feira (1º), com o acendimento das luzes e a liberação dos pontos turísticos decorados para visitação do público.

Neste sábado (2), o Papai Noel desce de helicóptero na Praça Mestre Dominguinhos, seguido de cantata ao vivo do Pai Nosso e Ave Maria com os artistas Paulo Emanuel e Sinaly Monteiro, no Palácio Celso Galvão.

Imagem de presépio na decoração de Natal de Garanhuns - Divulgação/Ailton Vieira/PMG Imagem da Praça Nevada na Praça Tiradentes, em Garanhuns - Divulgação/Ailton Vieira/PMG Imagem da decoração na praça do Relógio das Flores, em Garanhuns - Divulgação/Ailton Vieira/PMG Imagem do Palácio Celso Galvão, sede da Prefeitura de Garanhuns, com decoração de Natal - Divulgação/Ailton Vieira/PMG O Dia dos Finados é uma data para se lembrar de pessoas queridas que partiram (Imagem: ju_see | Shutterstock) - Portal Edicase

Desfiles natalinos

Neste domingo (3), acontece o primeiro desfile natalino na avenida Rui Barbosa, às 19h, além da cantata com Adriana Bueno e Aline Silvestre.

A partir da próxima semana, os desfiles ocorrem também aos sábados na avenida Santo Antônio. Quem não puder comparecer pessoalmente, poderá acompanhar a transmissão ao vivo pelo canal oficial no Youtube da Prefeitura de Garanhuns e no Instagram @encantosdonatalgaranhuns.